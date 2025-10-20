الإثنين 20 أكتوبر 2025
أخبار مصر

وزير البترول ونظيره القبرصي يفتتحان المعرض المصاحب لمؤتمر شرق المتوسط

شارك المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، مع نظيره القبرصي جورج باباناستاسيو، في افتتاح مؤتمر ومعرض شرق المتوسط للطاقة (EMC 2025) الذي تستضيفه مدينة ليماسول القبرصية على مدار يومي 20 و21 أكتوبر الجاري.

وألقى الوزير كلمة رئيسية في الجلسة الافتتاحية، أكد خلالها أن الشراكة بين مصر وقبرص في مجال الغاز الطبيعي تمثل نموذجا ناجحا للتعاون الإقليمي، حيث انتقلت من مرحلة التفاهمات والرؤى المشتركة إلى مرحلة التنفيذ الفعلي بما  يسهم في تعزيز أمن الطاقة وتحقيق منافع اقتصادية متبادلة للبلدين.

وأوضح الوزير أن جهود العمل المشترك خلال الأشهر الماضية حققت تقدما ملموسا على المسارات التجارية والفنية والاستثمارية التي تم العمل عليها بالتوازي منذ توقيع الاتفاق الحكومي في القاهرة خلال فبراير الماضي بين مصر وقبرص وشركتي إيني الإيطالية وتوتال إنرجيز الفرنسية، حيث تم الانتهاء من إعداد اغلب الاتفاقيات الخاصة بالمشروع، والمقرر التوقيع المبدئي عليها خلال المؤتمر.

 

مباحثات مصرية- قبرصية 

 

افتتح المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والسيد جورج باباناستاسيو، وزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصي، المعرض المصاحب لمؤتمر شرق المتوسط للطاقة، وقام الوزيران بتفقد جناح البترول المصري  بالمعرض والذى ضم  الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس)، وشركات  بتروجت وإنبى وخدمات البترول البحرية والجوية وجاسكو، وبوابة مصر الرقمية للاستكشاف (EUG).

وخلال الجولة، استمع الوزيران إلى عرض حول جهود مصر في تطوير البنية التحتية لقطاع البترول والغاز، ودورها المحوري كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة في المنطقة.

الجريدة الرسمية