الأربعاء 22 أكتوبر 2025
أخبار مصر

وزير البترول يصدر حركة تنقلات بعدد من شركات القطاع

وزير البترول، فيتو
وزير البترول، فيتو
أصدر المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية حركة تنقلات وتكليفات محدودة لقيادات الشئون الإدارية بعدد من شركات الإنتاج البترولي.

 

قرارات وزير البترول والثروة المعدنية 

وجاء القرارات بهدف دعم المواقع القيادية بالكفاءات والخبرات المتنوعة للمساهمة في تحقيق أهداف استراتيجية عمل الوزارة، وجاءت الحركة والتي شملت تعيين كل من:

  • أحمد شرف الدين أحمد محمد مساعدًا لرئيس الشركة للشئون الإدارية بشركة عجيبة للبترول.
  • كما تم تعيين محمد مصطفى محمد سيد مساعدًا لرئيس الشركة للشئون الإدارية بشركة بترول خليج السويس (جابكو).
  • تعيين وسام إكرام رفقي محمود مساعدًا لرئيس الشركة للشئون الإدارية ضمن نطاق إشراف العضوين المنتدبين بشركة العلمين للبترول.
  • تعيين تامر أحمد عبد الله محمد إبراهيم مدير عام بالشئون الإدارية  بشركة بتروسنان.

الجريدة الرسمية