أخبار مصر

وزير البترول يبحث مع ماريدايف دخول مجال الإنتاج وتنمية الحقول

عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا مع وفد شركة ماريدايف المتخصصة في الخدمات الملاحية والبترولية، ضم السيد محمد نديم، الرئيس التنفيذي لشركة ماريدايف للمشروعات البحرية، والسيد طارق فريد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة ماريدايف، وذلك لمناقشة مقترحات الشركة الهادفة لتوسيع أنشطتها في مصر، حيث تضمنت الخطة الاستثمارية الجديدة التي طرحتها الشركة التوجه نحو الاستثمار فى مجال الإنتاج البترولى من خلال استخدام خبراتها لرفع كفاءة وتنمية الحقول البترولية القائمة والمتقادمة، بهدف المساهمة الفعالة في دعم أهداف زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز.

 

دعم المشروعات التي تسهم في زيادة الإنتاج

وفي إطار إستراتيجية الوزارة لزيادة وتشجيع الاستثمار في مجالات الحفر والإنتاج، أكد الوزير خلال اللقاء الذي حضره المهندس إيهاب رجائي وكيل أول الوزارة للإنتاج، على الترحيب الكامل من جانب الوزارة بكافة المشروعات التي تساهم في نمو الإنتاج المحلي. 

وأشار الوزير إلى أن الفرص متاحة أمام الشركات العالمية والمحلية من خلال الإعلان المستمر عن فرص الاستثمار والمزايدات العالمية عبر بوابة مصر الإلكترونية للاستكشاف EUG، مؤكدًا التزام قطاع البترول بتقديم كافة التسهيلات والدعم لفريق عمل الشركة لضمان نجاح خططهم التوسعية.

ومن جانبه، أوضح السيد محمد نديم أن شركته تسعى لتعظيم حجم أعمالها في مصر، خاصة في مجالات الإنتاج والحلول المتكاملة، استنادًا لخبرتها الطويلة والممتدة سواء في مصر ومنطقة الخليج وشمال إفريقيا، مستعرضًا الخبرات العملية للشركة في مشروعات تنمية الآبار ومد الخطوط البحرية وتركيب المنصات.

