محافظ الإسماعيلية: نسعى لتعميم استخدام الطاقة المتجددة النظيفة بالمنشآت

أكد اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الاسماعيلية، أن أعمال تطوير القرية الأولمبية تتضمن تجهيز الغرف الفندقية ورفع كفاءتها للتماشي مع أحدث المعايير الفندقية.

وأشار محافظ الإسماعيلية إلى استخدام السخانات الشمسية كأحد حلول الطاقة النظيفة والمستدامة في المنشآت التي يجري تأهيلها بما يتماشى مع توجه الدولة نحو تعميم استخدام الطاقة المتجددة في مختلف المرافق الخدمية.

جانب من الجولة، فيتو

تفقد أعمال التطوير بالقرية الأولمبية

وكان قد تفقد اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، أعمال تطوير الجناح الثالث بالقرية الأوليمبية وذلك في إطار المتابعة الميدانية لأعمال التطوير الجارية بالمرافق والمنشآت الرياضية.

وتستوعب القرية الأوليمبية بعد الانتهاء من أعمال التطوير نحو ١٤٠ غرفة فندقية مجهزة على أعلى مستوى، لخدمة الفرق الرياضية والزائرين، بما يعزز من مكانة الإسماعيلية كمركز رياضي وسياحي متميزًا.

جانب من الجولة، فيتو

يذكر أن القرية حاليًا تستضيف الفرق المشاركة بمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية كنتيجة مباشرة لجهود التطوير الكبيرة التي شهدتها القرية الأوليمبية، والتي بدأت بتوجيهات من اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، التي أولاها اهتمامًا خاصًا ودعمها حتى عادت لتكون مركزًا فندقيًّا ورياضيًّا جاذبًا للفرق الرياضية المحلية والدولية وكمكان متميز للإقامة وعقد المؤتمرات والفعاليات الثقافية التي تشهدها المحافظة.

وتتمتع القرية بإمكانيات فريدة تخدم مختلف الألعاب الرياضية، حيث تضم ملاعب كرة قدم على أعلى مستوى، تستقبل تدريبات الفرق نهارًا وليلًا، وصالة مغطاة متعددة الأغراض، بالإضافة إلى بنية تحتية بالإضافة إلى تحديث مبنى الجيم ليصبح مركز رياضي متكامل مزود بأحدث الأجهزة والمعدات، بالإضافة إلى خدمة فندقية متكاملة توفر إقامة مريحة للفرق.

وتعكس استضافة الفرق المشاركة بمهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية، قدرة القرية على تقديم خدمات فندقية ورياضية ولوجيستية متكاملة، وتؤكد نجاح خطة التطوير التي تهدف إلى استعادة مكانة الإسماعيلية السياحية على خريطة المحافظات المصرية.

