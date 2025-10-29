محامي شهود الإثبات في جريمة الإسماعيلية: والد المتهم أوهم أشقاءه أنه ذبح كلب ليتستر على نجله

قال عبد الله وطني محامي شهود الإثبات، في واقعة قاتل الإسماعيلية الصغير، أن والد المتهم كان يعلم بارتكاب ابنه للجريمة، وحاول إخفاء آثارها مع ابنه، حيث أوهم نجله ونجلته الآخرين أن آثار الدماء داخل المنزل ناتجة عن قيام شقيقهم الأكبر "يوسف" مرتكب الواقعة بذبح كلب.

تشويه لمعالم الطفولة والإنسانية

وأشار إلى أن الابنة الصغرى ذكرت خلال التحقيقات أن والدها كان يدور بينه وبين شقيقها الأكبر حوارات خفيضة الصوت، ولم تكن تدرى عن أى شيء يتحدثون.

وذكرت أنها قامت بالذهاب إلى المطبخ لإعداد وجبة الغداء وعندما طلب منها والدها أن تقوم بتنظيف آثار الدماء رفضت بشدة.

الأب ينظف آثار الدماء

مما اضطر الأب إلى القيام بتنظيف آثار الدماء من على الأرض والحوائط، وعقب ذلك طلب من نجله المتهم أن يكمل ما بدأه بمفرده.



ومن جهة أخرى طالبت والدة المتهم في الواقعة بإعدامه، عقابا له على ما ارتكبه من جرم شنيع في حق زميله.

علاقة مضطربة بين المتهم ووالدته

وأشار محامي شهود الإثبات في واقعة قتل صغير الإسماعيلية، والذى يشهد القضية بهدف الحضور مع أشقاء المتهم والذين يعدون شهود إثبات لعلاقتهم بمسرح الجريمة وتواجدهم فيه، حال وقوعها، أن المتهم لم يكن دائم التواصل مع والدته والتى انفصلت عن والده منذ عدة سنوات وتزوجت برجل آخر وأنجبت منه، ولكنه يوم ارتكابه للجريمة كانت آخر مكالمة جمعت بينهما عندها سألها عن أكبر وعاء للطبخ "حلة " أين وضعته، وعندما أكدت له أنها حلة خاصة بالعزومات وإنها لا تعرف أين مكانها وذلك نظرا لأنها تركت المنزل منذ عدة سنوات، مما دفعها لسؤاله مرة أخرى لماذا تريدها؟ قال لها: أنا عاوزها في حاجة.

وفجر المحامي مفاجأة من العيار الثقيل خلال تصريحات أدلى بها، حيث أكد أن الهاتف المحمول الذى تم ضبطه مع يوسف أيمن المتهم بقتل زميله وتقطيعه إلى أشلاء، ليس هاتفه وأشار إلى أنه أخفى الهاتف بطريقة ما.

حضور المحامي لتحقيقات النيابة

وأضاف محامي الشهود أنه حضر التحقيقات التي أجريت أمام النيابة كما استمع إلى اعترافات المتهم، والتى أقر من خلالها بارتكابه لجريمته الشنعاء بتخطيط مسبق حيث أنه كان قد اعد العدة للتخلص من زميله من خلال تجهيزه للأدوات التي استخدمها للتخلص من الجثمان.

السر فى الهواتف المختفية

وأشار إلى أن استمرار حبس صاحب محل الهواتف الذى قام بشراء هاتف الطفل محمد أحمد محمد مصطفى، والذى كان قد سرقة المتهم قبل عدة أشهر من الواقعة له علاقة باختفاء هاتف المتهم حيث أنه لم يتم العثور على الهاتفين مما يشير إلى وجود لغز كبير حول اختفاء الهواتف وعدم ظهورها رغم التحريات المكثفة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية لمحاولة إيجاد تلك الهواتف المفقودة.

المتهم وإدمانه للألعاب الإلكترونية

وألمح إلى أن اختفاء هاتف المتهم يشير إلى وجود سر داخل الهاتف، وبخاصة وانت قاتل الإسماعيلية الصغير، كان يقوم باللعب والحصول على مكاسب من الألعاب الإلكترونية التي لها علاقة بالمقامرة والألعاب العنيفة كما ذكر بعض أصدقائه في المدرسة.

