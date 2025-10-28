الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
محافظ القليوبية يحيل واقعة استغلال مدرسة تجريبية تحت التسليم في الدعاية الانتخابية للتحقيق

محافظ القليوبية يحقق
محافظ القليوبية يحقق في استغلال مدرسة الدعاية،فيتو

قرر المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية إحالة واقعة استغلال مشروع إقامة مدرسة تجريبية تحت التسليم، لمديرية التربية والتعليم بقرية العمار مركز طوخ في الدعاية الانتخابية لأحد المرشحين  في انتخابات مجلس النواب للتحقيق، بعد تصوير لقاء علي إحدى منصات التواصل الاجتماعي غير المرخصة لدعم المرشح ونسب الإنجاز له.

إحالة واقعة استغلال مشروع إقامة مدرسة تجريبية في الدعاية الانتخابية للتحقيق 

أكد محافظ القليوبية أن استغلال المباني الحكومية والمدارس والجامعات في الدعاية الانتخابية مرفوض مؤكدا أنه رغم أن مشروع المدرسة المشار إليه لم يتم تسليمه ومازال في عهدة المقاول إلا أن التصرف مرفوض وسيتم محاسبة المسؤول عن استغلال مشروع حكومي في دعاية انتخابية.

تعليم القليوبية، لم يتسلم أمر التشغيل لمدرسة مستغلة في الدعاية الانتخابية 

من جانبه أكد مصطفى عبده وكيل وزارة التعليم بالقليوبية أنه بفحص الواقعة تبين ان قسم المدارس الرسمية لغات بإدارة طوخ التعليمية لم يتسلم أمر التشغيل الخاص مدرسة العمار الرسمية لغات والتي شهدت الواقعة .


أضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية أن مديرية التربية والتعليم أصدرت أمر إداري رقم 4 لسنة 2025 بشأن الالتزام بالحيادية التامة خلال فترة الانتخابات حيث جري التنبيه على مديري المدارس بجميع المراحل التعليمية الالتزام بالتالي: 


-  عدم استغلال أسوار المدارس في أي أعمال دعاية انتخابية أو تعليق ملصقات أو لافتات تخص أي من المرشحين.


- عدم استغلال مقرات المدارس أو مجلس الأمناء في أي نشاط ذي طابع دعائي أو حزبي.


- الالتزام بالحيادية التامة داخل المدرسة، وعدم التحدث في الأمور السياسية أو الحزبية من قبل أي من العاملين أو الطلاب داخل محيط المدرسة.


- عدم نشر أو تعليق أي صور أو شعارات أو ملصقات تخص المرشحين داخل المدارس أو على أسوارها.


-  عدم قبول أي تبرعات أو هدايا من أي من  المرشحين أو من يمثلهم، إلا من خلال القنوات الشرعية المعتمدة بالإدارة التعليمية.


- الالتزام بتجهيز المدارس التي سيتم تحديدها كمقار للعملية الانتخابية وفقًا للتعليمات الصادرة في هذا الشأن.


أكد وكيل تعليم القليوبية أنه جري تعميم هذا الأمر الإداري فورًا على جميع المدارس، ومتابعة تنفيذه بكل دقة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفة.

