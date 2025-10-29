تضمنت حركة تنقلات المحليات التي أصدرتها الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تعيين جيهان عبدالحميد مسعود سكرتيرًا عامًا لمحافظة القليوبية، ومحمد معوض عقل سكرتيرًا عامًا مساعدًا للمحافظة، لتعزيز منظومة العمل التنفيذي بالمحافظة.

السيرة الذاتية لسكرتير عام محافظة القليوبية الجديد جيهان عبد الحميد

وأعلن المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، أن الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية أصدرت حركة المحليات الجديدة وتضمنت نقل اللواء ايهاب سراج حسن سكرتيرا عاما لمحافظة شمال سيناء ضمن الحركة، وذلك بهدف تحسين الأداء بالإدارة المحلية وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتنشر « فيتو » السيرة الذاتية لسكرتير عام محافظة القليوبية الجديد جيهان عبد الحميد بعد نقلها من سكرتير عام الإسكندرية إلى القليوبية.

وأوضحت محافظة القليوبية في بيان لها أن القيادة الجديدة عملت رئيسة حي منتزه اول وكانت من انشط رؤساء الأحياء ولها بصمة في الشارع حيث لقبت بالمرأة الحديدية، ونجحت في فرض السيطرة على الشارع من البائعين كما عملت رئيسا لمدينة برج العرب بالإسكندرية.

وأضاف البيان أنها جري تصعيدها الى منصب سكرتير عام مساعد لمحافظة الإسكندرية ومن جدارتها في العمل تم تصعيدها في حركة المحليات إلى منصب سكرتير عام لمحافظ الإسكندرية، مشيرا أن القيادة الجديدة لا تتأخر على أحد المواطنين في أي شكوى ولها رصيد مع المواطنين إنسانيا واجتماعيا.

وكانت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أصدرت حركة المحليات اليوم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وحرص وزارة التنمية المحلية على الدفع بالقيادات المتميزة واستبعاد المقصرين.

