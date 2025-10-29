الأربعاء 29 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

السيرة الذاتية لسكرتير عام محافظة القليوبية الجديد جيهان عبد الحميد

سكرتير عام القليوبية،
سكرتير عام القليوبية، فيتو

تضمنت حركة تنقلات المحليات التي أصدرتها الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تعيين جيهان عبدالحميد مسعود سكرتيرًا عامًا لمحافظة القليوبية، ومحمد معوض عقل سكرتيرًا عامًا مساعدًا للمحافظة، لتعزيز منظومة العمل التنفيذي بالمحافظة.

الموت في علبة صفيح، وسائل النقل في القليوبية "على ما تفرج" وطلاب المدارس الضحايا (صور)

محافظ القليوبية يوجه بغلق وتشميع مطعمين غير مرخصين بشبرا الخيمة

السيرة الذاتية لسكرتير عام محافظة القليوبية الجديد جيهان عبد الحميد

وأعلن المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، أن الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية أصدرت حركة المحليات الجديدة وتضمنت نقل اللواء ايهاب سراج حسن سكرتيرا عاما لمحافظة شمال سيناء ضمن الحركة، وذلك بهدف تحسين الأداء بالإدارة المحلية وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتنشر « فيتو » السيرة الذاتية لسكرتير عام محافظة القليوبية الجديد جيهان عبد الحميد بعد نقلها من سكرتير عام الإسكندرية إلى القليوبية.

وأوضحت محافظة القليوبية في بيان لها أن القيادة الجديدة عملت رئيسة حي منتزه اول وكانت من انشط رؤساء الأحياء ولها بصمة  في الشارع حيث لقبت بالمرأة الحديدية، ونجحت في فرض السيطرة على الشارع من البائعين كما عملت رئيسا لمدينة برج العرب بالإسكندرية. 

وأضاف البيان أنها جري تصعيدها الى منصب سكرتير عام مساعد لمحافظة الإسكندرية ومن جدارتها في العمل تم تصعيدها في حركة المحليات إلى منصب سكرتير عام لمحافظ الإسكندرية، مشيرا أن القيادة الجديدة لا تتأخر على أحد المواطنين في أي شكوى ولها رصيد مع المواطنين إنسانيا واجتماعيا. 

وكانت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أصدرت حركة المحليات اليوم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وحرص وزارة التنمية المحلية على الدفع بالقيادات المتميزة واستبعاد المقصرين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض محافظة القليوبية محافظ القليوبية منال عوض وزيرة التنمية المحلية

مواد متعلقة

الموت في علبة صفيح، وسائل النقل في القليوبية "على ما تفرج" وطلاب المدارس الضحايا (صور)

محافظ القليوبية يوجه بغلق وتشميع مطعمين غير مرخصين بشبرا الخيمة

محمد عبد الجليل يكتب: مَن يُحاسِب محافظ القليوبية؟.. ​دم الطفل سليم يلطخ رداء أيمن عطية!.. ​بالوعات الموت تبتلع الأبرياء... ورئيس الحي مشغول بـ 'لم الجباية'!

الأكثر قراءة

مصر تتسلم رئاسة "الإنتوساي"، قيادة جديدة تعكس جاهزية الدولة وقدرتها على مجابهة التحديات

موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2025 وحقيقة الزيادة الجديدة

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس في كأس كاراباو والقناة الناقلة

بالأسماء، الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية بالمحافظات

أول تعليق من وزارة الخارجية على قرار الرئيس السيسى بضم وفياتها إلى صندوق تكريم الشهداء

حجز 110 مليارات متر مياه عن مصر، الخبراء يكشفون أكاذيب آبي أحمد عن سد النهضة

نجاح المؤتمر السادس لمجلس الكنائس العالمي، السيسي: مصر ستظل دوما أرض السلام والتسامح

سيدة تشعل النار في نفسها بالغربية والنيابة تحقق في الواقعة

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء 29-10-2025

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 29-10-2025

الجنيه السوداني يستقر أمام الدولار فى بنك الدولة المركزي اليوم الأربعاء

استقرار سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

على رأسهم الزمالك والمصري.. الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 في بطولة الكونفدرالية الأفريقية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الهدية في المنام وعلاقتها بفرص جديدة في الحياة

رددها كل صباح، أدعية لسعة الرزق وتيسير الأمور

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 29 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية