الأربعاء 10 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد مركز خان الخليلي ويوجه باستكمال خطة تحويله إلى مركز نموذجي

محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد مركز خان الخليلي بالفتح، فيتو

واصل اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولاته الميدانية لمتابعة مشروعات التطوير الجارية بمختلف أنحاء المحافظة، حيث تفقد اليوم مركز خان الخليلي بمركز الفتح، في إطار خطة طموحة لتحويله إلى مركز نموذجي يضم الحرف اليدوية والتراثية، ويشكل مقصدًا ثقافيًا وسياحيًا يجسد هوية أسيوط التاريخية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

ورافق محافظ أسيوط خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، وأحمد عبدالحكيم رئيس مركز ومدينة الفتح، إلى جانب وفد من كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط برئاسة الدكتورة ياسمين الكحكي عميد الكلية، حيث يساهم الفريق الأكاديمي في إعداد التصورات التصميمية والمعمارية للمشروع.

 

وضع فاترينات عرض للحرف اليدوية والاكسسوارات بسور المركز

 

وخلال الجولة، أصدر محافظ أسيوط توجيهاته بسرعة استكمال حزمة من الإجراءات التنفيذية، تضمنت تمهيد مدخل المركز، وإنشاء سور فاصل بينه وبين مدرسة بدر الصناعية، مع تخصيص بوابة مستقلة لخدمة الزائرين والمتدربين، بما يضمن استقلالية المركز وسهولة الوصول إليه. 

 

كما وجه بوضع فاترينات عرض للحرف اليدوية والاكسسوارات بسور المركز فضلا عن تقسيم المبنى الداخلي إلى ورش تدريبية ومعرض دائم لعرض وبيع المنتجات، وإنشاء حديقة للأطفال وأسرهم، إلى جانب نقل المخازن إلى الوحدة المحلية، مشددًا على أن هذه الخطوات تأتي استكمالًا للتكليفات السابقة الخاصة بإعداد مخطط متكامل للمركز يعكس الطابع التراثي والحضاري للمكان.

دعم الحرف التراثية والحفاظ على الهوية الثقافية

وأكد محافظ أسيوط أهمية التنسيق المتواصل بين كافة الجهات المعنية، للإسراع في الانتهاء من أعمال التطوير، بما يضمن دعم الحرف التراثية والحفاظ على الهوية الثقافية وفتح آفاق جديدة للتشغيل وتوفير فرص عمل للشباب.

محافظ أسيوط يتفقد مركز خان الخليلي للحرف اليدوية ويؤكد دعمه للصناعات التراثية (صور)

تنفيذي أسيوط: إطلاق مبادرة لإحياء منتجات خان الخليلي وصناعة التلي

واختتم محافظ أسيوط جولته بتأكيده أن مركز خان الخليلي بالفتح سيصبح منارة للتراث الأسيوطي ونافذة اقتصادية وسياحية تساهم في تعزيز مكانة المحافظة على خريطة السياحة الثقافية والحرفية، وتفتح المجال أمام أبناء أسيوط لإبراز إبداعاتهم في الصناعات اليدوية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسيوط التربية النوعية الحرف اليدوية الحرف اليدوية والتراثية اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط جامعة أسيوط محافظ أسيوط محافظة اسيوط مصر 2030

مواد متعلقة

انطلاق تصفيات دورة كرة القدم بين الإدارات التعليمية بأسيوط

محافظة أسيوط تعلن ختام البرنامج التدريبي للشباب عن ريادة الأعمال

انطلاق حملات نظافة شاملة وترميم مدخل مجمع المدارس بمنفلوط في أسيوط

قافلة طبية متنقلة تفحص 1627 مواطنًا بقرية دوينة في أسيوط

إزالة 35 حالة تعد بالبناء المخالف ضمن الموجة 27 في أسيوط

جامعة أسيوط تستعد للعام الجديد بتسكين 12 ألف طالب وتخصيص غرف مجهزة لذوي الاحتياجات

تكريم 320 لاعبا من أبطال المسابقات المحلية الدولية باستاد أسيوط (فيديو)

محافظ أسيوط: اتخاذ إجراءات صارمة ضد المقاولين المتقاعسين في تنفيذ مشروعات "حياة كريمة"

الأكثر قراءة

أخبار مصر: زلزال بدولة قرب مصر، إسرائيل تهدد قطر مجددا، هدية بوركينا فاسو لـ صلاح، ضربة لـ ترامب قبل أيام من حسم الفائدة

آخر تطورات مفاوضات حسين الشحات مع الاتحاد الليبي

24 محافظة مطلوب بها وظائف معلم المواد الشرعية بالأزهر الشريف (إنفوجراف)

كاتس: سندمر غزة إذا لم تقبل حماس شروطنا لإنهاء الحرب

مضبوطات بـ 54 مليون جنيه، مصرع عنصرين إجراميين خلال اقتحام أوكار مخدرات

ارتفاع البيضاء ومفاجأة عن البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025

واشنطن بوست: هجوم الدوحة يضيق الخيارات أمام إسرائيل

أماكن مميزة أعلاها 48 جنيها وأقلها 13، قائمة لشقق الفنانين والمشاهير بالإيجار القديم

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 10-9-2025

أسعار العملات العربية والأجنبية صباح اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025

4180 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

المزيد

انفوجراف

24 محافظة مطلوب بها وظائف معلم المواد الشرعية بالأزهر الشريف (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم التشارك في الطعام والشراب في إناء واحد؟ الإفتاء توضح

تفسير رؤية المدير في المنام وعلاقتها بفرصة مهنية مميزة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 10 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads