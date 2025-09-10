محافظ أسيوط يتفقد مركز خان الخليلي ويوجه باستكمال خطة تحويله إلى مركز نموذجي

واصل اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولاته الميدانية لمتابعة مشروعات التطوير الجارية بمختلف أنحاء المحافظة، حيث تفقد اليوم مركز خان الخليلي بمركز الفتح، في إطار خطة طموحة لتحويله إلى مركز نموذجي يضم الحرف اليدوية والتراثية، ويشكل مقصدًا ثقافيًا وسياحيًا يجسد هوية أسيوط التاريخية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

ورافق محافظ أسيوط خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، وأحمد عبدالحكيم رئيس مركز ومدينة الفتح، إلى جانب وفد من كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط برئاسة الدكتورة ياسمين الكحكي عميد الكلية، حيث يساهم الفريق الأكاديمي في إعداد التصورات التصميمية والمعمارية للمشروع.

وضع فاترينات عرض للحرف اليدوية والاكسسوارات بسور المركز

وخلال الجولة، أصدر محافظ أسيوط توجيهاته بسرعة استكمال حزمة من الإجراءات التنفيذية، تضمنت تمهيد مدخل المركز، وإنشاء سور فاصل بينه وبين مدرسة بدر الصناعية، مع تخصيص بوابة مستقلة لخدمة الزائرين والمتدربين، بما يضمن استقلالية المركز وسهولة الوصول إليه.

كما وجه بوضع فاترينات عرض للحرف اليدوية والاكسسوارات بسور المركز فضلا عن تقسيم المبنى الداخلي إلى ورش تدريبية ومعرض دائم لعرض وبيع المنتجات، وإنشاء حديقة للأطفال وأسرهم، إلى جانب نقل المخازن إلى الوحدة المحلية، مشددًا على أن هذه الخطوات تأتي استكمالًا للتكليفات السابقة الخاصة بإعداد مخطط متكامل للمركز يعكس الطابع التراثي والحضاري للمكان.

دعم الحرف التراثية والحفاظ على الهوية الثقافية

وأكد محافظ أسيوط أهمية التنسيق المتواصل بين كافة الجهات المعنية، للإسراع في الانتهاء من أعمال التطوير، بما يضمن دعم الحرف التراثية والحفاظ على الهوية الثقافية وفتح آفاق جديدة للتشغيل وتوفير فرص عمل للشباب.

واختتم محافظ أسيوط جولته بتأكيده أن مركز خان الخليلي بالفتح سيصبح منارة للتراث الأسيوطي ونافذة اقتصادية وسياحية تساهم في تعزيز مكانة المحافظة على خريطة السياحة الثقافية والحرفية، وتفتح المجال أمام أبناء أسيوط لإبراز إبداعاتهم في الصناعات اليدوية.

