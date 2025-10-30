الخميس 30 أكتوبر 2025
حوادث

ضبط شبكة استغلال الأحداث في القاهرة والجيزة

ضبط شبكة استغلال
ضبط شبكة استغلال الأحداث في القاهرة والجيزة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 7 أشخاص و4 سيدات بينهم 7 لهم معلومات جنائية، لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة.

وبصحبتهم 18 حدثًا من المعرضين للخطر نتيجة تورطهم في أنشطة التسول والبيع الإلحاحي، حيث اعترف جميع المتهمين بنشاطهم الإجرامي عند مواجهتهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم المجني عليهم إلى أولياء أمورهم مع أخذ التعهد بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول لأهليته بإحدى دور الرعاية.

