حالة الطرق اليوم في القاهرة الكبرى، اختناقات مرورية في الجيزة وانسيابية بالقاهرة

تشهد الحركة المرورية، صباح اليوم الخميس 30 أكتوبر، حالة من الانتظام والمرونة أمام قائدي السيارات على كافة المحاور والطرق الرئيسية وسط انتشار الخدمات الأمنية والمرورية لتيسير الحركة وضمان انسيابية السير أمام المواطنين. 

كما تواصل أجهزة المرور، جهودها لتسهيل حركة المركبات وضبط السير فى شوارع القاهرة والجيزة والقليوبية، فى إطار خطة وزارة الداخلية لضمان انسيابية المرور وتقليل الكثافات على المحاور الرئيسية.

وتشهد محافظتي القاهرة والجيزة وخاصة الطرق الرئيسية مثل الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو وكوبري أكتوبر وساحة ميدان التحرير، حركة منتظمة مع سيولة جيدة، مع مراقبة مستمرة لمناطق الاختناقات.


كما تشهد بعض المناطق، تباطؤ الحركة بسبب أعمال الإنشاءات خاصة فى شارع الهرم والمريوطية، مما أدى إلى كثافات مرورية متحركة فى ساعات الذروة.
 

كما تشهد حركة السيارات على الطرق السريعة مستقرة نسبيًا مع وجود فرق مرور متنقلة لمتابعة الحركة وحل أى مشكلات على المحاور.

وتستمر إدارة المرور،  فى تكثيف التواجد على المحاور الرئيسية لضمان انسيابية الحركة ومتابعة أعمال الإنشاءات لمعالجة أى اختناقات. 

كما يتم توعية السائقين باستخدام التطبيقات الحية لمعرفة حالة الطرق واختيار المسار البديل مع التأكيد على الالتزام بقواعد المرور لتفادي الحوادث وتحسين السيولة على الطرق.

