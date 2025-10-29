خلاف على الميراث، الأمن يكشف ملابسات اتهام شرطي بالتورط في مشاجرة بالفيوم

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مشاجرة واتهام شرطى بالتورط فيها بمحافظة الفيوم.

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول تعليق مدعوم بمقطعى فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى زعم خلاله القائم على النشر بقيام أحد أفراد الشرطة بالتعدى عليه بالضرب وإحداث تلفيات بسيارته.

وكشفت التحريات، أنه تبين أنه بتاريخ 7 أكتوبر الجارى تلقت الأجهزة الأمنية بالفيوم بلاغا يفيد بحدوث مشاجرة بين كلٍ من (الشاكى وشقيقه)، ضد أبناء عمومتهما (أحدهم فرد شرطة) بسبب خلافات حول الميراث تبادلوا خلالها التعدى على بعضهما بالسب والضرب.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم فى حينه وبعرضهم على النيابة العامة قررت صرفهم للتصالح.

