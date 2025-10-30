حملات في ميادين قنا تضبط 260 حالة زيادة تعريفة الركوب و299 امتناع عن توصيل الركاب

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا ، جهودها المكثفة لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط في الشارع بكافة شوارع وميادين مدينة قنا.

حملات مرورية موسعة استهدفت مختلف شوارع وميادين مدينة قنا

وأسفرت الحملات خلال الآونة الأخيرة عن ضبط عدد كبير من المخالفات المرورية، من بينها: 260 حالة زيادة في تعريفة الركوب و299 حالة امتناع عن توصيل الركاب و363 مخالفة خط سير و40 موقفًا عشوائيًّا و15 مخالفة تحميل من خارج الموقف.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، مع استمرار الحملات المرورية بشكل متواصل لضبط حركة النقل والمواصلات والحد من السلوكيات المخالفة التي تضر بالمواطنين.

وشددت الأجهزة الأمنية على أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة وزارة الداخلية لضبط الشارع المروري وتحقيق الانضباط في جميع محافظات الجمهورية.

