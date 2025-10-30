الخميس 30 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حملات في ميادين قنا تضبط 260 حالة زيادة تعريفة الركوب و299 امتناع عن توصيل الركاب

حملات في ميادين قنا،
حملات في ميادين قنا، فيتو

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا ، جهودها المكثفة لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط في الشارع بكافة شوارع وميادين مدينة قنا.

 

حملات مرورية موسعة استهدفت مختلف شوارع وميادين مدينة قنا

وأسفرت الحملات خلال الآونة الأخيرة عن ضبط عدد كبير من المخالفات المرورية، من بينها: 260 حالة زيادة في تعريفة الركوب و299 حالة امتناع عن توصيل الركاب و363 مخالفة خط سير و40 موقفًا عشوائيًّا و15 مخالفة تحميل من خارج الموقف.

جريمة قتل عائلية تهز طنطا.. ابن ينهي حياة والده خنقا بعد أن وضع له المنوم.. ومفتش الصحة يكشف اللغز.. لعنة المال تهدم البيت البسيط

الداخلية تنفي استلام جهات أمنية الطرق والمحاور بسبب افتتاح المتحف المصري الكبير

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، مع استمرار الحملات المرورية بشكل متواصل لضبط حركة النقل والمواصلات والحد من السلوكيات المخالفة التي تضر بالمواطنين.

وشددت الأجهزة الأمنية على أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة وزارة الداخلية لضبط الشارع المروري وتحقيق الانضباط في جميع محافظات الجمهورية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

خطة وزارة الداخلية حملات مرورية تعريفة الركوب تحقيق الانضباط المخالفات المرورية السلوكيات المخالفة وزارة الداخلية محافظات الجمهورية ضبط المخالفات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا

مواد متعلقة

تحرير 4 آلاف قضية سرقة كهرباء في حملات تفتيشية على المحال والعقارات بالمحافظات

أخبار الحوادث اليوم: الحبس شهر لـ أحمد حسام "ميدو".. مفاجأة تقلب الموازين في جريمة فيصل.. والسجن 3 سنوات لـ طفل المرور وآخرين

جريمة قتل عائلية تهز طنطا.. ابن ينهي حياة والده خنقا بعد أن وضع له المنوم.. ومفتش الصحة يكشف اللغز.. لعنة المال تهدم البيت البسيط

الداخلية تنفي استلام جهات أمنية الطرق والمحاور بسبب افتتاح المتحف المصري الكبير

ضبط كيان تعليمي وهمي للنصب على المواطنين وتزوير الشهادات بمدينة نصر

ضبط 7 متهمين بغسل 90 مليون جنيه من عوائد تجارة المخدرات في أسوان

مشاجرة دامية بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية بالشرقية

ورشة عمل في أكاديمية الشرطة للعاملين بالجهات القضائية عن مواجهة مخططات إسقاط الدول

الأكثر قراءة

مانشستر سيتي وسوانزي سيتي يتعادلان 1/1 بالشوط الأول في كأس كاراباو

مع دقات الـ12 منتصف الليل غدا، تأخير الساعة 60 دقيقة وتطبيق التوقيت الشتوي

مائل للحرارة نهارا وللبرودة ليلا، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الخميس

سيراميكا يحكم قبضته، ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي أمام بتروجت

"فيه خلل"، أول تعليق من ييس توروب بعد تعادل الأهلي مع بتروجيت

سحب مكمل غذائي ملوث ببكتيريا الإشريكية القولونية من أمريكا

سعر الدولار مقابل الجنيه بعد قرار الفيدرالي خفض أسعار الفائدة اليوم الأربعاء

غرفة عمليات حزب المؤتمر تواصل جلسات الاستراتيجيات الانتخابية

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

سعر السكر في الأسواق اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

4 موارد لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقا للقانون، تعرف عليها

المزيد

انفوجراف

خريطة أماكن شاشات عرض احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير في الجيزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية فستان الزفاف في المنام وعلاقتها بفرحة قريبة وبشرى سارة

أمين الفتوى: المصري القديم أول من آمن بالبعث والحساب (فيديو)

ما مقدار السُترة في الصلاة، وحكم المرور من أمام المصلي؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية