الأمن يكشف حقيقة تعرض سيدة لجريمة هتك عرض فى الإسكندرية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حقيقة ادعاء سيدة تعرضها لجريمة هتك عرض وتقاعس الأجهزة الأمنية.

تعرض سيدة لجريمة هتك عرض فى الإسكندرية

وتابعت أجهزة الأمن، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من مقطع فيديو ظهرت خلاله إحدى السيدات تزعم تعرضها لجريمة هتك عرض على يد أحد أبناء عمومتها خلال عام 2013، وادعائها تقاعس الأجهزة الأمنية عن اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبالفحص والتحري تبين أن السيدة مقيمة بمحافظة الإسكندرية، وبسؤال ذويها أفادوا بأنها تعاني من اضطرابات نفسية، وأنها سبق وتلقت علاجًا نفسيًا بإحدى العيادات المتخصصة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة، وجرى إيداع السيدة بإحدى المصحات النفسية لتلقي الرعاية والعلاج المناسبين لحالتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.