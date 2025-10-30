الخميس 30 أكتوبر 2025
أخبار مصر

تداول 16 ألف طن و811 شاحنة بضائع في موانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة بلغ (10) سفن وتم تداول (16000) طن بضائع و(811) شاحنة و(180) سيارة.

معدل تداول الحاويات 

شملت حركة الواردات (5000) طن بضائع و(365) شاحنة و(121) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (11000) طن بضائع و(446) شاحنة و(59) سيارة.
يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين Poseidon Express والحرية2 بينما تغادر السفينة Alcudia Express فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة Alcudia Express وغادرت السفينتين Poseidon Express والحرية 2.

 

شهد ميناء نويبع تداول (4100) طن بضائع و(287) شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهى سينا، الحسين، نيو عقبة. 

وتغادر ميناء بورتوفيق السفينة Sea Wave متجهة إلى ميناء جدة السعودي.

سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1200 راكب. 

