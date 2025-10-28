تداول 14 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (10) سفن وتم تداول (14000) طن بضائع و(766) شاحنة و(127) سيارة.

معدل تداول الحاويات

وشملت حركة الواردات (2500) طن بضائع و(342) شاحنة و(97) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (11500) طن بضائع و(424) شاحنة و(30) سيارة.

تداول 14 ألف طن و766 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر



ويستقبل ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة GREAT HAN بينما تغادر السفينة Alcudia Express فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة Alcudia Express وغادرت السفينتين Poseidon Express والحرية2، شهد ميناء نويبع تداول (3100) طن بضائع و(210) شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهى سينا، الحسين، نيوعقبة.



سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1050 راكبا بموانيها.



