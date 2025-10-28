مميزات كارت المترو السحري وكيفية استخراجه

الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
كارت المترو السحري، أعلنت الشركة المصرية لتشغيل مترو الأنفاق عن إجراءات تشجيعية للركاب بطرح كارت سحري عبارة عن محفظة تذاكر المترو، ويمكن لأكثر من شخص استخدام نفس المحفظة بدلا من شخص واحد، على أن تكون هناك تخفيضات على هذه المحفظة.

 وقالت إدارة مترو الأنفاق إنه يمكن للراكب شراء مجموعة من التذاكر المشحونة على الكارت الذكي بـ 25 جنيها للمرة الأولى والشحن بعدها حسب الحاجة بفئات 20- 30- 40 إلى 400 جنيه.

وقالت إدارة المترو إن هذه الميزة للكارت المقرر تخصيصه لحامله بدون اسم، وهذا الكارت غير محدد مدة الصلاحية، وغير محدد المحطات، ويمكن استخدامه لأي عدد من المحطات، وعلى أي خط للمترو.

كيفية إعادة شحن المحفظة 

فى حالة نفاد الرصيد من المحفظة يمكن للراكب التوجه لأقرب محطة مترو، لشحن المحفظة من المحطة بالمبالغ التى يديرها الراكب شرط ألا تقل عن 20 جنيها.

تطوير نظام الدفع الإلكتروني بالمترو

وتمتلك الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق العديد من الخطط لتطوير نظام الدفع الإلكتروني لأسعار ركوب واستقلال القطارات.

ومن الخيارات التى تمتلكها شركة المترو فكرة المحفظة الإلكترونية والتى تتيح للركاب استخدام المترو لعدد من الرحلات دون شراء تذاكر، بالإضافة إلى فكرة اشتراك المترو المحدد الاتجاه والاشتراكات بأنواعها.

فى الوقت نفسه، تمتلك شركة المترو تقنية أخرى لاستقلال القطارات بدون تذاكر أو اشتراكات أو حتى كارت ممغنط، وهذه التقنية تتمثل فى برنامج يتم تحميله على الموبايل، ويقوم الراكب بوضع التليفون بالقرب من موضع الكارت الممغنط ليتعرف برنامج ماكينة بوابة الدخول على البرنامج، ويسمح للراكب بالدخول، وعند الخروج يتم خصم ثمن الرحلة من رصيد الموبايل أو محفظة خاصة على الموبايل.

ومن ناحية أخرى، قال مصدر مسئول بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق: إنه حتى الآن لا توجد أي تعليمات رسمية بخصوص أي تعديل فى أسعار تذاكر المترو، خلال الفترة المقبلة سواء بالزيادة أو غيرها.

