ضربة الفيدرالي للدولار، هل تكون طوق نجاة للجنيه المصري؟ خبير يوضح

قررت لجنة السياسة الفيدرالية التابعة للمركزي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، 29 أكتوبر 2025، خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، للمرة الثانية على التوالي، وفي سابع اجتماعات الاحتياطي خلال 2025، بالرغم من ارتفاع معدلات التضخم في أمريكا خلال شهر أغسطس الماضى.

تسهيل تكلفة الاقتراض بالدولار

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد حسين نصر الدين، الخبير الاقتصادي، أن خفض البنك المركزي الأمريكي لسعر الفائدة، فهو بدوره يسهل تكلفة الاقتراض بالدولار، مما قد يؤدي إلى تشجيع الشركات والمستهلكين الأمريكيين على الاقتراض والإنفاق بالإضافة إلى تخفيف الضغوط على أسواق الديون العالمية.

دفع الأموال الساخنة إلى الأسواق

وتابع نصر الدين قائلا: بالإضافة إلى دفع بعض رؤوس الأموال "الساخنة" أو تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الأسواق الناشئة بحثًا عن عوائد أعلى مقارنة بالدولار الوسيط.

وأضاف نصر الدين أن هذه التأثيرات ليست آنية بالكامل، وتتوقف على السياق العالمي مراقبة البيانات وعلى التوقعات المستقبلية بشأن الفائدة والتضخم.

وعدد نصر الدين إمكانية أن يؤثر قرار الفيدرالي اليوم على الاقتصاد المصري في السطور التالية:

أهم الفرص والإيجابيات المحتملة

ـ تدفقات رؤوس الأموال والاستثمار الأجنبي

خفض الفائدة الأمريكية قد يدفع المستثمرين إلى البحث عن بيئات ذات عائد أعلى، مما قد يجعل أدوات الدين أو الأسهم في مصر أكثر جاذبية.

ـ تخفيض تكلفة الديون الخارجية

إذا كانت مصر تنوي الاقتراض بالدولار أو إصدار سندات دولية، فقد تستفيد من انخفاض الفائدة الأمريكية عبر تقليل تكلفة التمويل الخارجي.

ـ مساحة للمركزي المصري للتيسير النقدي

مع تراجع الضغوط العالمية، قد يكون لدى البنك المركزي المصري متسعًا أكبر لخفض الفائدة المحلية تدريجيًا لمساندة النمو بعد أن بدأت معدلات الفائدة المحلية تنخفض مؤخرًا.

أسباب خفض سعر الفائدة على الدولار

جدير بالذكر أشار قرار الفيدرالى إلى تباطؤ وتيرة نمو الوظائف هذا العام، مع ارتفاع تدريجي لمعدل البطالة الذي ظل منخفضًا حتى أغسطس، حيث أن المؤشرات الأحدث تتوافق مع هذه التطورات، كما ذكرت اللجنة أن معدل التضخم ارتفع منذ بداية العام ولا يزال مرتفعًا بعض الشيء.

