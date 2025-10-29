المركزي القطري يخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس بعد قرار الفيدرالي الأمريكي

أعلن البنك المركزي القطري، اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025، خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس على كل من الإيداع والإقراض، في خطوة تتماشى مع قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم الأربعاء.

البنك المركزي القطري يخفض سعر الفائدة



وأوضح البنك المركزي القطري أن سعر الفائدة على الإيداع تم خفضه إلى 4.10%، وعلى الإقراض إلى 4.60%، بينما جرى تعديل سعر إعادة الشراء إلى 4.35%.

معدلات الفائدة

وأشار البنك إلى أن سعر الأساس الذي يستند إلى معدل الفائدة على أرصدة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، يعكس التوجه العام للسياسة النقدية في الدولة، ويحدد الحد الأدنى للفائدة الفعلية على تعاملات سوق النقد لليلة واحدة.

سياسة التناغم النقدي

ويعد قرار المركزي القطري جزءًا من سياسة التناغم النقدي التي تتبعها البنوك المركزية الخليجية مع الفيدرالي الأمريكي، نظرًا لارتباط عملاتها بالدولار الأمريكي.

