الأربعاء 29 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

المركزي القطري يخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس بعد قرار الفيدرالي الأمريكي

المركزى القطرى
المركزى القطرى

أعلن البنك المركزي القطري، اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025، خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس على كل من الإيداع والإقراض، في خطوة تتماشى مع قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم الأربعاء.

البنك المركزي القطري يخفض سعر الفائدة


وأوضح البنك المركزي القطري أن سعر الفائدة على الإيداع تم خفضه إلى 4.10%، وعلى الإقراض إلى 4.60%، بينما جرى تعديل سعر إعادة الشراء إلى 4.35%.

 

معدلات الفائدة

وأشار البنك إلى أن سعر الأساس الذي يستند إلى معدل الفائدة على أرصدة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، يعكس التوجه العام للسياسة النقدية في الدولة، ويحدد الحد الأدنى للفائدة الفعلية على تعاملات سوق النقد لليلة واحدة.

سياسة التناغم النقدي 

ويعد قرار المركزي القطري جزءًا من سياسة التناغم النقدي التي تتبعها البنوك المركزية الخليجية مع الفيدرالي الأمريكي، نظرًا لارتباط عملاتها بالدولار الأمريكي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيدرالي الفيدرالى الامريكى خفض سعر الفائدة البنك المركزي القطري

مواد متعلقة

مصرف الإمارات المركزي يخفض الفائدة مجددًا عقب قرار الفيدرالي الأمريكي

الفيدرالي الأمريكي يقرر خفض سعر الفائدة 0.25% للمرة الثانية في 2025

تراجع سعر جرام الذهب مساء اليوم الأربعاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

تراجع سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر الجنيه الذهب بالصاغة خلال تعاملات اليوم الأربعاء

80 جنيها ارتفاعا، ريمونتادا الذهب بمنتصف تعاملات الأربعاء

سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء، عيار 21 يصل لهذا المستوى

بعد التراجع الأخير، سعر الدولار أمام الجنيه ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 29-10-2025

الأكثر قراءة

مع دقات الـ12 منتصف الليل غدا، تأخير الساعة 60 دقيقة وتطبيق التوقيت الشتوي

مائل للحرارة نهارا وللبرودة ليلا، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الخميس

سعر الدولار مقابل الجنيه بعد قرار الفيدرالي خفض أسعار الفائدة اليوم الأربعاء

سيراميكا يحكم قبضته، ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي أمام بتروجت

هيئة السكة الحديد تعلن بدء العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارًا من منتصف ليل الخميس 30 أكتوبر 2025

تحرير 4 آلاف قضية سرقة كهرباء في حملات تفتيشية على المحال والعقارات بالمحافظات

ضربة الفيدرالي للدولار، هل تكون طوق نجاة للجنيه المصري؟ خبير يوضح

ما مقدار السُترة في الصلاة، وحكم المرور من أمام المصلي؟ الإفتاء تجيب

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

سعر السكر في الأسواق اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

4 موارد لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقا للقانون، تعرف عليها

المزيد

انفوجراف

خريطة أماكن شاشات عرض احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير في الجيزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى: المصري القديم أول من آمن بالبعث والحساب (فيديو)

ما مقدار السُترة في الصلاة، وحكم المرور من أمام المصلي؟ الإفتاء تجيب

أمين الفتوى عن افتتاح المتحف المصري الكبير: يوم من أيام الله ورسالة روحانية (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية