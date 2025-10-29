الأربعاء 29 أكتوبر 2025
اقتصاد

مصرف الإمارات المركزي يخفض الفائدة مجددًا عقب قرار الفيدرالي الأمريكي

مصرف الإمارات
مصرف الإمارات

قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي خفض الفائدة على سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بواقع 25 نقطة، لتصبح 3.9%، وذلك على إثر إعلان الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي، خلال اجتماعه الذي عقد اليوم.

قرار مصرف الإمارات العربية المتحدة 


ويحدد سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الموقف العام للسياسة النقدية، كما يوفر حدًا أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الدولة.

نتائج اجتماعات الفيدرالي الأمريكي 

وتكون نتائج اجتماعات الفيدرالي الأمريكي محل اهتمام العديد من البنوك المركزية، وخاصة البنوك المركزية الخليجية، إذ تتبع عدد من البنوك المركزية الخليجية نتائج اجتماع الفيدرالي، مثل البنك المركزي القطري والكويتي والسعودي.

تفاعل أسواق المال 

وتتفاعل أسواق المال والبنوك المركزية مع قرارات الفيدرالي الأمريكي بشكل مباشر، نظرًا لتأثر الأسواق بأكبر اقتصاد في العالم - الاقتصاد الأمريكي - ويتبع قرارات الفيدرالي البنوك المركزية في دول الخليج التي تربط عملتها بالدولار، كما سيتبعه عدة بنوك في أمريكا الجنوبية وإفريقيا.

خفض معدلات الفائدة

وقررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض معدلات الفائدة على الأموال الفيدرالية بنحو 25 نقطة لتصل إلى 3.75% - 4%، متماشيًا مع توقعات العديد من المحللين والخبراء.

