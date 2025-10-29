الأربعاء 29 أكتوبر 2025
الفيدرالي الأمريكي يقرر خفض سعر الفائدة 0.25% للمرة الثانية في 2025

الفيدرالي الأمريكي
الفيدرالي الأمريكي

قررت لجنة السياسة الفيدرالية التابعة للمركزي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، 29 أكتوبر 2025، خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، للمرة الثانية على التوالى، وفي سابع اجتماعات الاحتياطي خلال 2025، بالرغم من ارتفاع معدلات التضخم في أمريكا خلال شهر أغسطس الماضي.

خفض الفائدة في البنك الفيدرالي الأمريكي 

وجاء ذلك بعد شهور من الجدل الاقتصادي والضغوط المتزايدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على الفيدرالي لخفض الفائدة، وسط تهديدات مستمرة لجيروم باول للضغط عليه.

٠

أوضاع سوق العمل وأسواق الأسهم 

وركز كبار مسئولي البنك المركزي الأمريكي، بمن فيهم رئيس الفيدرالي جيروم باول، في تصريحاتهم الأخيرة على أوضاع سوق العمل، حيث تراجع نمو الوظائف إلى متوسط شهري يبلغ 29 ألف وظيفة خلال الفترة من يونيو إلى أغسطس، وهو مستوى أدنى بكثير من متوسط النمو الذي كان سائدًا قبل جائحة «كوفيد-19».

كما ظهرت مخاطر جديدة، من بينها إفصاحات مصرفين عن خسائر في القروض أثارت اضطرابًا في أسواق الأسهم، وتجدد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ما قد يعرقل ما كان مسئولو الفيدرالي يأملون أن يكون بداية لتوضح قواعد التجارة العالمية الجديدة.

الجريدة الرسمية