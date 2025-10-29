مصرف البحرين المركزي يخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس

أعلن مصرف البحرين المركزي خفض سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة بمقدار 25 نقطة أساس، من 4.75% إلى 4.50%، فى خطوة تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، في ظل التطورات التي تشهدها الأسواق العالمية.

مصرف البحرين المركزي يخفض سعر الفائدة

وجاء القرار تماشيًا مع تحركات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي قرر خفض معدل الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى نطاق 3.75% - 4.00%، وذلك للمرة الثانية خلال عام 2025.

ميزان المخاطر الاقتصادية

وأوضحت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أن هذا الإجراء جاء استجابة لتغير ميزان المخاطر الاقتصادية، مشيرة إلى ارتفاع المخاطر السلبية على مستويات التوظيف، واقتراب معدلات الفائدة الأمريكية من المستوى المحايد للأسواق البالغ بين 3.50% و3.75%.

جدير بالذكر يعد قرار مصرف البحرين المركزي جزءًا من سياسة التناغم النقدي التي تتبعها البنوك المركزية الخليجية مع الفيدرالي الأمريكي، نظرًا لارتباط عملات دول المنطقة بالدولار.

