63.8 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة الأربعاء

بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة الأربعاء نحو 63.8 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 1.822 مليون ورقة منفذة على 119 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 174.8 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1.833 مليون ورقة منفذة على 136 ألف عملية خلال الجلسة السابقة.

واستحوذت الأسهم على 8.69% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات / اذون نحو 91.31 % خلال الجلسة.

تعاملات جلسة الأربعاء 

 

تراجعت معظم مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الأربعاء وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.766 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"  

وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 38229 نقطة، وتراجع  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 47034 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 17273 نقطة، وانخفض مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 4318 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

كما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 12079 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 15915 نقطة، فيما صعد  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 3926 نقطة.

