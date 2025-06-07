طريقة تنظيف الكرشة بعد الذبح وطهيها بطرق مختلفة

طريقة تنظيف الكرشة، الكرشة هي جزء من معدة الحيوان، وهي من الأكلات الشعبية الشهيرة التي تقدم في مصر والعديد من الدول، وتقدم بطرق مختلفة مثل "الكرشة بالصلصة" أو "الدوارة".

وطريقة تنظيف الكرشة بعد الذبح، أمر مهم، حيث تحتاج الكرشة إلى تنظيف دقيق لإزالة الشوائب والروائح غير المرغوب فيها، حتى تكون طيبة المذاق عند الطهي.

وتنظيف الكرشة بشكل جيد هو أساس نجاح أي طبق يحضر بها، ورغم أن العملية قد تتطلب بعض الجهد، إلا أن النتيجة تستحق، خاصة لمحبي الأكلات الشعبية الغنية بالنكهة، فالنظافة والاهتمام بنظافتها تجعل الكرشة لذيذة وخالية من أي روائح مزعجة.

وتقدم الشيف سناء بغدادي، طريقة تنظيف الكرشة.

مكونات تنظيف الكرشة:

سكين غير حاد (للكشط)

وعاء كبير

ماء ساخن وماء بارد

ملح

خل أبيض

دقيق

ليمون

طريقة تنظيف الكرشة:

بعد ذبح الحيوان، يتم فصل الكرشة عن باقي الأحشاء، ويجب غسلها مبدئيا بالماء لإزالة الدم والرواسب الكبيرة.

وباستخدام سكين غير حاد أو أداة كشط، يتم كشط الطبقة الخارجية السوداء من الكرشة، ويمكن أن يساعد الماء الساخن قليلا (وليس المغلي) على تسهيل هذه العملية دون طهي الكرشة.

ثم نغمر الكرشة في ماء ساخن (ليست درجة الغليان) لمدة 5-10 دقائق حتى تصبح الطبقة الخارجية لينة ويمكن تقشيرها أو كشطها بسهولة.

يتم فرك الكرشة جيدًا بالملح الخشن والدقيق لإزالة الروائح وتنظيفها بعمق.

يترك هذا المزيج عليها لبضع دقائق، ثم تغسل جيدا بالماء البارد.

توضع الكرشة في وعاء به ماء وخل أبيض وعصير ليمون، وتترك لمدة 15-30 دقيقة، مما يساعد على إزالة أي روائح متبقية ويعقمها.

بعد انتهاء عملية النقع، تغسل الكرشة جيدا تحت الماء الجاري للتخلص من بقايا الخل والليمون.

يفضل ارتداء قفازات أثناء التنظيف.

يمكن تكرار خطوة الدقيق والملح أكثر من مرة حسب الحاجة.

بعد التنظيف، تقطع الكرشة إلى أجزاء مناسبة حسب طريقة الطبخ المرغوبة.

طريقة تنظيف الكرشة

طرق مختلفة لتقديم الكرشة

وتقدم الكرشة بطرق مختلفة حيث يمكن سلقها ووضعها في الصلصة، أو سلقها وتحميرها في الزبد، وفي كل الأحوال هي طيبة المذاق.

ويمكن عمل الكرشة بجانب حلويات المدبح أي الفشة والكلاوي والقلوب، وذلك من خلال سلقهم وتشويحهم في الزبد مع البصل والثوم ثم إضافة التوابل المفضلة، ويقدم الطبق ساخنًا.

طريقة عمل الكرشة بالصلصة

ولعمل الكرشة بالحمص والصلصة:

نحضر الكرشة بعد أن نغسلها بالطريقة السابقة، ونقطعها حسب الرغبة، نحضر حلة ونضعها على النار، ونضع بها الكرشة.

نضيف الحبهان إلى الكرشة، ونتركها تنزل الماء الموجود بها، ثم نغسل الكرشة ونتخلص من ماؤها فى الحلة.

ثم نبشر البصل ونفركه بالفلفل الأسود والحبهان وقليل جدا من الملح.

ثم نسخن الحبة ونضيف فيها سمن أو زيت.

ثم نضيف الكرشة ونشوحها جيدا، ثم نضيف لها البصل المبشور المتبل، ونقلب.

ثم نترك الكرشة على نار هادئة جدا.

ثم نحمر الثوم في مادة دهنية، ونضيف لها عصير الطماطم، ونقلب.

ثم نضيف الكرشة للصلصة بعدها والحمص، ونتركها علي النار حتى تغلي وتنضج.

ثم نتبل بالملح والفلفل الأسود والبهارات.

ثم نشعل فحمة، ونضعها في طبق ونضع الطبق في حلة الكرشة، ونطفئ الفحم بالزيت أو السمن المذاب ونغطيها لمدة 15 دقيقة.

ثم نرفع الكرشة من على النار، وتقدم ساخنة بجانب الأرز الأبيض.

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