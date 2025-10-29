إصابة 5 أشخاص باشتباه تسمم غذائي في قنا

أصيب 5 أشخاص بحالة تلبك معوي واشتباه تسمم غذائي، إثر تناول وجبة كشري، في شارع السهاريج بندر قنا، وتم نقلهم إلى مستشفى قنا العام.

تفاصيل الواقعة بقنا

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من قسم شرطة قنا، يفيد بإصابة 5 أشخاص باشتباه حالة تسمم غذائي في شارع السهاريج بدائرة البندر.

وبعد الفحص تبين أن 5 أشخاص أصيبوا بحالة إعياء تلبك معوي إثر تناول وجبة غذائية كشري في شارع السهاريج بندر قنا، تم نقلهم إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

