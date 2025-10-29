تعليم قنا يتابع فعالية البرنامج القومي لتنمية مهارة اللغة العربية

استهل هاني عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا مروره الميداني اليومي لمتابعة انضباط العملية التعليمية داخل إدارة قوص التعليمية جنوب محافظة قنا بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع التي تضم 72 طالبًا وطالبة في 10 فصول دراسية وتخدم مراكز قوص ونقادة وقفط، أثنى وكيل الوزارة في حضور عبد الله القباني مدير عام الإدارة على همة ونشاط أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة واستيعابهم تلك الفئة وتسخير طاقاتهم في أعمال فنية متميزة حصلت على مراكز متقدمة جمهوريًا العام الدراسي المنقضي، ونبه على المراجعة الدقيقة لتفاصيل التغذية الجافة المقدمة إليهم من حيث الصلاحية والكميات والجودة والتغليف.

وأعرب الصابر عن تقديره لهيئة تدريس مدرسة أبو بكر الصديق الإبتدائية المشتركة وإخلاصهم وتفانيهم للعمل في ظروف غير ملائمة نظرًا لحاجة المدرسة إلى إعادة التأهيل، منوهًا أنه سيتم بحث إمكانية إجراء صيانة للمبنى المؤجر ويضم 260 تلميذًا في ستة فصول دراسية بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية.

فعالية البرنامج القومي لتنمية مهارة اللغة العربية

بينما اطمأن خلال زيارته لمدرسة مصنع السكر الابتدائية على انتظام فاعلية البرنامج القومي لتنمية مهارة اللغة العربية المستهدف 430 تلميذًا بالمدرسة بالصفوف من الثالث إلى السادس، ووجه إلى الدقة والشفافية التامة والتأني عند التقييم القبلي لتعزيز نجاح الخطوات التالية من البرنامج وتحقيق المردود منه، وراجع تنفيذ مبادرة مكافحة السمنة والانيميا والتقزم التي تنفذها هيئة التأمين الصحي داخل المدارس بالتنسيق مع المديرية للوقوف على الحالة الصحية للتلاميذ وتحديد خطوات وبرنامج علاجي للحالات الضرورية والملحة.

بينما أكد الصابر خلال متابعته لانتظام الدراسة بمدرسة مصنع السكر الإعدادية التي تضم 806 طلاب وطالبات على وجوب مساندة التلاميذ الضعاف واستغلال أوقات الفراغ في برامج علاجية لرفع وتحسين مستواهم الدراسي وتكثيف أعمال النظافة والتشجير.

اختتم مدير تعليم قنا جولته بقوص الصناعية بنين منبهًا على إحكام إغلاق الأبواب والإشراف الدقيق على الأسوار والأبواب وتحرير الغياب بدقة وإنذار الغياب المستمر، وذلك وفق توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا بانضباط الدراسة والحفاظ على نسبة حضور مرتفعة.

