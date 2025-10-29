إخماد حريق اندلع داخل محل مفروشات بالنزهة دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق نشب داخل محل مفروشات بمنطقة النزهة دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية تلقت بلاغًا بتصاعد أدخنة من محل مفروشات بشارع شريف بدائرة قسم النزهة، وعلى الفور وجّه اللواء الدكتور محمد الشربيني مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بالدفع بسيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ.

وبالفحص تبين أن الحريق اندلع داخل محل منسوجات مساحته نحو 100 متر بالطابق الأرضي أسفل عقار سكني مكون من 8 طوابق. وتمكنت القوات من محاصرة ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى الأدوار السكنية العليا، والسيطرة الكاملة على النيران قبل تفاقمها.

كما تم تنفيذ أعمال التبريد والتأكد من عدم وجود أي بؤر اشتعال أخرى، فيما أكدت المعاينة الأولية عدم وجود مصابين أو محتجزين. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

