الأربعاء 29 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إخماد حريق اندلع داخل محل مفروشات بالنزهة دون إصابات

حريق داخل محل مفروشات
حريق داخل محل مفروشات بالنزهة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق نشب داخل محل مفروشات بمنطقة النزهة دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية  تلقت بلاغًا  بتصاعد أدخنة من محل مفروشات بشارع شريف بدائرة قسم النزهة، وعلى الفور وجّه اللواء الدكتور محمد الشربيني مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بالدفع بسيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ.

أهالى دار السلام ينقذون مسنا من الموت داخل شقته المشتعلة بالنيران

ضبط لص بتهمة سرقة مبلغ مالي من موظف بمدينة نصر

وبالفحص تبين أن الحريق اندلع داخل محل منسوجات مساحته نحو 100 متر بالطابق الأرضي أسفل عقار سكني مكون من 8 طوابق. وتمكنت القوات من محاصرة ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى الأدوار السكنية العليا، والسيطرة الكاملة على النيران قبل تفاقمها.

كما تم تنفيذ أعمال التبريد والتأكد من عدم وجود أي بؤر اشتعال أخرى، فيما أكدت المعاينة الأولية عدم وجود مصابين أو محتجزين. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حريق النزهة الحماية المدنية القاهرة محل مفروشات محمد الشربيني حوادث اليوم

مواد متعلقة

أهالى دار السلام ينقذون مسنا من الموت داخل شقته المشتعلة بالنيران

ضبط لص بتهمة سرقة مبلغ مالي من موظف بمدينة نصر

استجابة للاستغاثة، رجال الأمن ينقلون سيدة غير قادرة على الحركة إلى المستشفى (صور)

أمن القاهرة يكثف جهوده لضبط المتهم بقتل زوجته بجسر السويس

إخماد حريق اندلع داخل شقة سكنية في العجوزة

القبض على 6 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار في المرج

حريق يلتهم محتويات مخزن كيماويات وبويات في الشروق (صور)

نتيجة المعاينة لواقعة مصرع شخص وإصابة 2 آخرين إثر سقوط أسانسير بالنزهة

الأكثر قراءة

ليس خرقا!

انخفاض غالبية الأنواع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

هيئة السكة الحديد تعلن بدء العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارًا من منتصف ليل الخميس 30 أكتوبر 2025

مجلس النواب يتجه لعقد جلسة عامة الأسبوع المقبل لمناقشة هذه الموضوعات

ننشر أسماء أساتذة جامعة القاهرة ضمن تشكيل اللجنة العليا للمسئولية الطبية

زيزو والشناوي أساسيان، توروب يعلن تشكيل الأهلي أمام بتروجيت في الدوري

حتى رسوم الدفن، أستاذ جامعي يوجه رسالة لاذعة للحكومة: "صارت تاجرا جشعا بلا قلب"

تقارير تكشف وجهة محمد صلاح المقبلة حال رحيله عن ليفربول

خدمات

المزيد

حالات شطب المرشح من الانتخابات وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية

انخفاض غالبية الأنواع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

منع جندي إسرائيلي من دخول التشيك بسبب جرائمه في غزة

ارتفاع سعر الليرة السورية مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي بمنتصف تعاملات اليوم

المزيد

انفوجراف

خريطة أماكن شاشات عرض احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير في الجيزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى يوضح حكم الدعاء على الميت الظالم (فيديو)

ما حكم خروج الزوجة بدون إذن زوجها؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

عباقرة ولكن مجهولون، أبو حذيفة بن عتبة طلب مبارزة أبيه في بدر

المزيد
الجريدة الرسمية