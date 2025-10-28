استجابة للاستغاثة، رجال الأمن ينقلون سيدة غير قادرة على الحركة إلى المستشفى (صور)

استجابت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة لاستغاثة سيدة لكونها غير قادرة على الحركة لنقلها إلى المستشفى بمدينة نصر.

استجابة لاستغاثة سيدة بمدينة نصر

تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة استغاثة من أحد الأشخاص لنقل شقيقته لأحد المستشفيات لكونها غير قادرة على الحركة بمدينة نصر.

وعلى الفور تم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.. وأشاد أهل المذكورة بالاستجابة الفورية للأجهزة الأمنية وسرعة التعامل مع البلاغ.

