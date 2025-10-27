الإثنين 27 أكتوبر 2025
القبض على 6 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار في المرج

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على 6 أشخاص، أثناء قيامهم بأعمال حفر وتنقيب غير مشروع عن الآثار داخل أحد العقارات بمنطقة المرج.

كانت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة المرج قد كشفت قيام المتهمين بأعمال حفر أسفل العقار، بحثا عن قطع أثرية لتحقيق مكاسب مالية، بعيدًا عن أعين الجهات المختصة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف الموقع وضبط المتهمين متلبسين أثناء عملية الحفر، وعُثر بحوزتهم على أدوات ومعدات الحفر والتنقيب المستخدمة في الواقعة.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكابهم الجريمة بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

أمن القاهرة يكشف تفاصيل احتجاز شخص وإجبار زوجته على توقيع عقد بيع عقار بالمرج

