الإثنين 27 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

نتيجة المعاينة لواقعة مصرع شخص وإصابة 2 آخرين إثر سقوط أسانسير بالنزهة

أسانسير، فيتو
أسانسير، فيتو

كشفت المعاينة الأولية لواقعة مصرع شخص وإصابة 2 آخرين إثر سقوط أسانسير بهم داخل عقار في منطقة النزهة، أن قطع واير الأسانسير السبب.

وأضافت المعاينة، أن “الواير” انقطع أثناء صعودهم الأسانسير مما أدى إلى سقوط كابينة الأسانسير بهم من الطابق السابع.

سقوط أسانسير بالنزهة 

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا يفيد بسقوط أسانسير بعد احتجاز اشخاص بداخله في النزهة، وانتقل رجال الأمن والإسعاف إلى مكان الواقعة.


وبالفحص تبين العثور على جثة شخص ومصابين اثنين داخل أسانسير إثر سقوطه بهم من الطابق السابع، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سقوط اسانسير بالنزهة سقوط أسانسير اسانسير بالنزهة النزهة سقوط كابينة الأسانسير منطقة النزهه

مواد متعلقة

مصرع وإصابة 3 أشخاص إثر سقوط أسانسير بالنزهة

مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم بالنزهة

الأكثر قراءة

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض 7 أصناف في سوق العبور

ارتفاع ملحوظ للزيتون، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

لتر العباد يتراجع 6 جنيهات، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

موعد عرض مسلسل كارثة طبيعية الحلقة الأولى

الاتحاد السكندري يسعى لعبور وادي دجلة للابتعاد عن صراع المراكز الأخيرة

البتلو تتراجع 36 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك المصرية صباح اليوم

فوز الطالب سيف الشحات ببطولة جامعة القاهرة الأهلية لتنس الطاولة

خدمات

المزيد

البتلو تتراجع 36 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

4 خدمات تقدمها "مريم" للمسافرين في مطار القاهرة

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض 7 أصناف في سوق العبور

لتر العباد يتراجع 6 جنيهات، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

7 نجوم عالميين تنتهي عقودهم في الدوري السعودي هذا الموسم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 27 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 27 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 27 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية