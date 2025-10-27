نتيجة المعاينة لواقعة مصرع شخص وإصابة 2 آخرين إثر سقوط أسانسير بالنزهة

كشفت المعاينة الأولية لواقعة مصرع شخص وإصابة 2 آخرين إثر سقوط أسانسير بهم داخل عقار في منطقة النزهة، أن قطع واير الأسانسير السبب.

وأضافت المعاينة، أن “الواير” انقطع أثناء صعودهم الأسانسير مما أدى إلى سقوط كابينة الأسانسير بهم من الطابق السابع.

سقوط أسانسير بالنزهة

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا يفيد بسقوط أسانسير بعد احتجاز اشخاص بداخله في النزهة، وانتقل رجال الأمن والإسعاف إلى مكان الواقعة.



وبالفحص تبين العثور على جثة شخص ومصابين اثنين داخل أسانسير إثر سقوطه بهم من الطابق السابع، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.