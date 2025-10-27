حريق يلتهم محتويات مخزن كيماويات وبويات في الشروق (صور)

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق ضخم اندلع داخل بدروم فيلا بمدينة الشروق، تبين أنه يستخدم كمخزن لمواد كيماوية وبويات قابلة للاشتعال، دون وقوع إصابات.

حريق مخزن كيماويات وبويات بالشروق

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بتصاعد ألسنة اللهب من بدروم إحدى الفيلات بدائرة قسم شرطة الشروق، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بعدد من سيارات الإطفاء وخزانات المياه لمكان الواقعة.

وتم فرض كردون أمني بمحيط المكان لمنع امتداد النيران إلى العقارات المجاورة.

وبالفحص، تبين أن الفيلا تُستغل بشكل مخالف كمخزن يحتوي على كميات كبيرة من الكيماويات والبويات، مما تسبب في اشتعال النيران بكثافة وتصاعد أعمدة الدخان لمسافات بعيدة.

وبعد مجهودات استمرت عدة ساعات، تمكنت القوات من إخماد الحريق بالكامل دون وقوع أي خسائر في الأرواح، وجاري حصر التلفيات وتقدير حجم الخسائر المادية.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

