ضبط لص بتهمة سرقة مبلغ مالي من موظف بمدينة نصر

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر أحد الأشخاص يستقل دراجة نارية أثناء قيامه بسرقة مبلغ مالي من أحد المواطنين بأسلوب "الخطف" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.



وبالفحص تبين أن موظف تقدم ببلاغ يفيد بتعرضه لسرقة مبلغ مالي أثناء سيره بالمنطقة من قبل قائد دراجة نارية.

بتكثيف التحريات، تمكن رجال المباحث من تحديد المتهم وضبطه، وتبين أنه عامل مقيم بالقاهرة، كما تم ضبط الدراجة النارية المستخدمة في الواقعة دون لوحات معدنية.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالي المستولى عليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحفظ على الدراجة النارية، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.