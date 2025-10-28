الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
ضبط لص بتهمة سرقة مبلغ مالي من موظف بمدينة نصر

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر أحد الأشخاص يستقل دراجة نارية أثناء قيامه بسرقة مبلغ مالي من أحد المواطنين بأسلوب "الخطف" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.


وبالفحص تبين أن موظف تقدم ببلاغ يفيد بتعرضه لسرقة مبلغ مالي أثناء سيره بالمنطقة من قبل قائد دراجة نارية.

بتكثيف التحريات، تمكن رجال المباحث من تحديد المتهم وضبطه، وتبين أنه عامل مقيم بالقاهرة، كما تم ضبط الدراجة النارية المستخدمة في الواقعة دون لوحات معدنية.

 

وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالي المستولى عليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحفظ على الدراجة النارية، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الجريدة الرسمية