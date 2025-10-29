نائب محافظ الدقهلية يتفقد عددا من مشروعات الخطة الاستثمارية في 3 مراكز

أجرى الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، اليوم، جولة ميدانية بمراكز بلقاس ونبروه وشربين، لمتابعة سير العمل بعدد من مشروعات الخطة الاستثمارية.

تأتي الجولة تنفيذًا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لكافة مشروعات الخطة الاستثمارية الجارية بنطاق المراكز والمدن والأحياء، والتأكد من التزام الجهات المنفذة بالمواصفات الفنية والمواعيد المحددة للانتهاء من الأعمال.

وأكد محافظ الدقهلية أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات، مشددًا على أن المتابعة الميدانية تمثل محورًا أساسيًا في منظومة العمل التنفيذي بالمحافظة، بهدف تحقيق الانضباط وضمان جودة الأداء، وأشار إلى أن الجميع يعمل بروح الفريق الواحد للارتقاء بمستوى الخدمات في جميع الأحياء والمراكز والمدن.

شملت في مدينة بلقاس رصف بالانترلوك لشارع دار الايتام بداية من شارع المرور حتى نهاية الشارع بطول 350 مترا بعرض 8 أمتار، ورصف شارع محمد سالم بجوار بنك ناصر الاجتماعى بطول 480 مترا وعرض 7.5 متر، وتطوير المباني الإدارية والخدمية بتطوير مبنى وتشطيب الوحدة المحلية لقرية المعصرة.

وتفقد نائب المحافظ مدينة شربين حيث تابع أعمال رصف شارع فاروق جودة بطول 321 مترا وعرض 10 أمتار، واستكمال طريق الكورنيش الجهة البحرية بطول 200 متر وعرض 10 أمتار.

كما تابع " العدل" أعمال الخطة الاستثمارية في مدينة نبروه، حيث تم رصف عدد من الشوارع بمنطقة المساكن بطول 350 مترا وعرض 9.5 متر، كما تمت أعمال انترلوك بشوارع متفرقة بمنطقة البوسطة القديمة، وشارع حارة الشرفا، وشارع خلف المؤسسة، الانصاري، عمر ابن عبد العزيز، فاروق عبد الفتاح، المنزلاوي، أبو رفاعي، بطول 1710 أمتار وعرض 5 أمتار، كما تم استكمال رصف بمنطقة البر الشرقي شارع ابو راشد وميدان المحطة، بالانترلوك بطول 232 متر وعرض 4.5 متر.

واستمع نائب المحافظ إلى شرح حول نسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز، وشدد على ضرورة الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية طبقًا للمستهدف في الخطة الاستثمارية، ومعالجة أي سلبيات في تنفيذ المشروعات.

وأوضح نائب المحافظ أن المرحلة القادمة ستشهد متابعة دقيقة لمعدلات التنفيذ في كل القطاعات، تنفيذًا لتوجيهات السيد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، مؤكدًا أن العمل الميداني اليومي هو السبيل لضمان تحقيق الأهداف التنموية وفق رؤية الدولة في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في كل القطاعات.

كذلك تابع نائب محافظ الدقهلية، استعدادات حي غرب المنصورة لاستقبال موسم الأمطار، يرافقه المهندس المتولي الطنطاوي القائم بتسيير أعمال شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندسة منال بدران رئيس قطاع المنصورة بشركة المياه، والأستاذ محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة، وذلك للتأكد من جاهزية بالوعات الصرف لاستقبال موسم الأمطار والتأكد من تسليكها

رافق نائب المحافظ في جولته أعضاء لجنة المشروعات بديوان عام المحافظة، والمكتب الفني، ومديرية الطرق، والجهات المعنية، ورؤساء المراكز ومسئولي المشروعات في المراكز والمدن المذكورة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.