صحة الدقهلية: ضبط 878 عبوة من الأدوية مجهولة المصدر داخل عيادة نساء وتوليد

تواصل إدارة العلاج الحر بصحة الدقهلية حملاتها المكثفة بمختلف مراكز المحافظة، لضمان التزام المنشآت بالاشتراطات الطبية والقانونية.

حملات صحية مكثفة في الدقهلية

وذلك في إطار تعليمات الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتشديد الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة حفاظًا على أمن وسلامة وصحة المواطنين.

وفي هذا السياق، وجّه الدكتور محمد فؤاد، مدير إدارة العلاج الحر، بتشكيل لجنة من مفتشي الإدارة للمرور على عدد من العيادات الطبية بمدينة ميت غمر، لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق معايير الجودة وضبط المخالفات إن وجدت.

ضمان الرقابة المتكاملة على سوق الدواء والمنشآت الطبية

وضمّت اللجنة كلًا من الدكتور محمد صلاح والدكتور أحمد المصري مفتشي العلاج الحر، إلى جانب الدكتور محمد البحيري من هيئة الدواء المصرية، وذلك في إطار التعاون المستمر بين مديرية الصحة وهيئة الدواء لضمان الرقابة المتكاملة على سوق الدواء والمنشآت الطبية.

ضبط 878 عبوة دوائية مجهولة المصدر

وخلال أعمال المرور الميداني على إحدى العيادات الشهيرة في تخصص النساء والتوليد بمدينة ميت غمر، تم ضبط 878 عبوة دوائية مجهولة المصدر وغير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، بعضها غير مصرح بتداوله داخل المنشآت الطبية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

صحة الدقهلية..لن نتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي منشأة غير مرخصة

وأكد الدكتور السيد فاروق، وكيل المديرية للطب العلاجي، أن الحملات الرقابية تأتي تنفيذًا لتوجيهات وكيل الوزارة بضرورة المتابعة المستمرة والتصدي لأي مخالفات تهدد سلامة المرضى أو تسيء إلى المهنة، مشيرًا إلى أن المديرية لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي منشأة غير مرخصة أو تتعامل بأدوية مجهولة المصدر.

الهدف الأول والأخير هو حماية المواطن وضمان حصوله على خدمة طبية آمنة

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد فؤاد، مدير إدارة العلاج الحر، أن الإدارة تكثف جهودها خلال الفترة الحالية بالتنسيق مع مختلف الإدارات الرقابية والجهات المعنية، لضمان التزام جميع المنشآت الخاصة بالضوابط الصحية والاشتراطات القانونية، مؤكدًا أن الهدف الأول والأخير هو حماية المواطن وضمان حصوله على خدمة طبية آمنة وموثوقة.

تكثيف الحملات على المنشآت الطبية الخاصة

ويأتي ذلك في إطار خطة مديرية الصحة بالدقهلية لتكثيف الحملات على المنشآت الطبية الخاصة بمختلف المراكز، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الصحة والسكان بتطبيق معايير الجودة ومكافحة أي مظاهر للإهمال أو الغش الدوائي حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

