ترامب عن لقائه المرتقب لنظيره الصيني: متفائل والعلاقات مع بكين جيدة جدا

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاؤله بشأن الاجتماع المرتقب مع نظيره الصيني شي جين بينج، مؤكدًا أن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين تشهد تحسنًا ملحوظًا، وأن اللقاء المقبل "سيحقق نتائج جيدة لأمريكا والعالم".

تفاؤل قبل اللقاء المرتقب

وقال ترامب في تصريحات صحفية إن الاجتماع المرتقب مع الرئيس الصيني يمثل فرصة جديدة لتعزيز التفاهم بين البلدين، مضيفًا:"العلاقات مع بكين جيدة جدًا، وأنا متفائل بأن اجتماعنا سيحقق نتائج إيجابية للجميع".

وأكد أن واشنطن تسعى للتعاون مع الصين في الملفات الاقتصادية والتجارية، بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز الاستقرار العالمي.

خلفية العلاقات الأمريكية الصينية

يأتي هذا التصريح في ظل مساعٍ أمريكية لخفض التوترات التجارية والتكنولوجية بين الصين والولايات المتحدة، بعد سنوات من التنافس الاقتصادي الحاد الذي شمل فرض رسوم جمركية متبادلة وتقييدات على التكنولوجيا.

ويرى مراقبون أن اللقاء المنتظر قد يمهد لمرحلة جديدة من الحوار الاستراتيجي بين أكبر اقتصادين في العالم، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.