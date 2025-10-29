الأربعاء 29 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ترامب عن لقائه المرتقب لنظيره الصيني: متفائل والعلاقات مع بكين جيدة جدا

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاؤله بشأن الاجتماع المرتقب مع نظيره الصيني شي جين بينج، مؤكدًا أن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين تشهد تحسنًا ملحوظًا، وأن اللقاء المقبل "سيحقق نتائج جيدة لأمريكا والعالم".

تفاؤل قبل اللقاء المرتقب

وقال ترامب في تصريحات صحفية إن الاجتماع المرتقب مع الرئيس الصيني يمثل فرصة جديدة لتعزيز التفاهم بين البلدين، مضيفًا:"العلاقات مع بكين جيدة جدًا، وأنا متفائل بأن اجتماعنا سيحقق نتائج إيجابية للجميع".

وأكد أن واشنطن تسعى للتعاون مع الصين في الملفات الاقتصادية والتجارية، بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز الاستقرار العالمي.

خلفية العلاقات الأمريكية الصينية

يأتي هذا التصريح في ظل مساعٍ أمريكية لخفض التوترات التجارية والتكنولوجية بين الصين والولايات المتحدة، بعد سنوات من التنافس الاقتصادي الحاد الذي شمل فرض رسوم جمركية متبادلة وتقييدات على التكنولوجيا.

ويرى مراقبون أن اللقاء المنتظر قد يمهد لمرحلة جديدة من الحوار الاستراتيجي بين أكبر اقتصادين في العالم، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترامب الرئيس الصيني الرئيس الأمريكى أمريكا الصين شي جين بينج الولايات المتحدة

مواد متعلقة

قبل ساعات من لقاء ترامب - بينغ، هكذا ربحت الصين الحرب التجارية مع أمريكا وقاومت الضغوط.. بكين تضع قدميها كقوة كبرى في عالم جديد متعدد الأقطاب.. ومصر تحتل مكانة مهمة في مبادرة الحزام والطريق الصينية

ترامب: الروس يعلمون أن لدينا أفضل غواصات نووية ونشهد تحولا للعلاقات مع الصين

ترامب: الصين ستواجه رسومًا جمركية ضخمة تصل إلى 155%

الأكثر قراءة

سعر الجنيه الذهب بالصاغة خلال تعاملات اليوم الأربعاء

خلاف على الأذان ينتهي بالاعتداء على عامل مسجد بالغربية (فيديو)

حركة المحليات 2025، تعيين أحمد جمال الدين سكرتيرا عاما مساعدا ببنى سويف

مجلس النواب يتجه لعقد جلسة عامة الأسبوع المقبل لمناقشة هذه الموضوعات

إيقاف خدمة شحن عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع في هذا التوقيت

مصرع 4 أشخاص صعقا بالكهرباء في مزرعة بقنا

حتى رسوم الدفن، أستاذ جامعي يوجه رسالة لاذعة للحكومة: "صارت تاجرا جشعا بلا قلب"

الرميان: صندوق الاستثمارات العامة السعودي يقترب من تحقيق تريليون دولار بنهاية 2025

خدمات

المزيد

منع جندي إسرائيلي من دخول التشيك بسبب جرائمه في غزة

ارتفاع سعر الليرة السورية مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي بمنتصف تعاملات اليوم

انخفاض جديد في أسعار البيض اليوم الأربعاء ببورصة الدواجن

سعر الدينار البحريني في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 29-10-2025

المزيد

انفوجراف

خريطة أماكن شاشات عرض احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير في الجيزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، أبو حذيفة بن عتبة طلب مبارزة أبيه في بدر

تفسير حلم الحرب في المنام وعلاقته بوجود مشاكل عائلية

اشتريت ذهبا لغرض الاستثمار بعد ارتفاع أسعاره، هل يجب عليه الزكاة ؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads