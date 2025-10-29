رفع آثار انقلاب تريلا داخل ترعة على طريق المنصورة - دكرنس في الدقهلية

نجحت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة الدقهلية في رفع أثر انقلاب سيارة تريلا في أحد الترع على طريق المنصورة دكرنس وإعادة حركة السير أمام السيارات.

وكان طريق المنصورة – دكرنس بمحافظة الدقهلية، شهد اليوم الأربعاء، حادث انقلاب سيارة تريلا داخل أحد المصارف المارة على جانب الطريق، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

وكان مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بانقلاب تريلا بطريق المنصورة – دكرنس.

وعلى الفور، انتقلت قوة من مركز الشرطة وسيارات الونش إلى موقع البلاغ، وتبين أن السيارة انقلبت داخل المصرف، وتم رفعها وإعادة حركة السير إلى طبيعتها.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.