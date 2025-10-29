الأربعاء 29 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رفع آثار انقلاب تريلا داخل ترعة على طريق المنصورة - دكرنس في الدقهلية

انقلاب سيارة في ترعة،
انقلاب سيارة في ترعة، فيتو

نجحت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة الدقهلية في رفع أثر انقلاب سيارة تريلا في أحد الترع على طريق المنصورة دكرنس وإعادة حركة السير أمام السيارات.  

وكان طريق المنصورة – دكرنس بمحافظة الدقهلية، شهد اليوم الأربعاء، حادث انقلاب سيارة تريلا داخل أحد المصارف المارة على جانب الطريق، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية. 

وكان مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بانقلاب تريلا بطريق المنصورة – دكرنس. 

وعلى الفور، انتقلت قوة من مركز الشرطة وسيارات الونش إلى موقع البلاغ، وتبين أن السيارة انقلبت داخل المصرف، وتم رفعها وإعادة حركة السير إلى طبيعتها. 

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ادارة شرطة النجدة أجهزة الأمن الأجهزة الأمنية النيابة العامة لمباشرة التحقيقات حادث انقلاب سيارة تريلا طريق المنصورة دكرنس شرطة النجدة محافظة الدقهلية اليوم محافظة الدقهلية نقلاب سيارة مدير أمن الدقهلية

مواد متعلقة

كيف يواجه القانون جرائم خطف الأطفال؟

357 شهيدا ومصابا، حصيلة الهجمات الإسرائيلية على غزة منذ ليلة أمس

حركة المحليات 2025، تعيين أحمد جمال الدين سكرتيرا عاما مساعدا ببنى سويف

طوارئ طويلة، نازحو الفاشر يعانون أوضاعا إنسانية بالغة الصعوبة

الأكثر قراءة

أين صوت الناس في لجان الشيوخ!

حركة المحليات، تفاصيل تعيين ونقل رؤساء المدن والأحياء والمراكز في 11 محافظة

موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2025 وحقيقة الزيادة الجديدة

حركة المحليات 2025، تعيين أحمد جمال الدين سكرتيرا عاما مساعدا ببنى سويف

"لا أنام"، لماذا طرد الجمهور فاتن حمامة من العرض الخاص للفيلم ؟!

لحظة إنقاذ مسن من الموت حرقا في شقته، والنشطاء: شجاعة ولاد البلد (فيديو)

افتتاح المتحف المصري الكبير

تنظيم الاتصالات يواصل جهوده لضمان جودة الخدمات خلال افتتاح المتحف المصري الكبير

خدمات

المزيد

انخفاض جديد في أسعار البيض اليوم الأربعاء ببورصة الدواجن

سعر الدينار البحريني في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 29-10-2025

استقرار سعر الدينار الأردني في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

80 جنيها ارتفاعا، ريمونتادا الذهب بمنتصف تعاملات الأربعاء

المزيد

انفوجراف

خريطة أماكن شاشات عرض احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير في الجيزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

اشتريت ذهبا لغرض الاستثمار بعد ارتفاع أسعاره، هل يجب عليه الزكاة ؟

في ذكرى مولده، حكايات أشقاء إبراهيم الدسوقي في مصر المحروسة

الإفتاء: الرشوة محرمة ومجرَّمة لأنها من أبشع صور أكل أموال الناس بالباطل

المزيد
الجريدة الرسمية