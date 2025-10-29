الأربعاء 29 أكتوبر 2025
خارج الحدود

الجبهة الداخلية الإسرائيلية تفعل صفارات الإنذار في غلاف غزة بزعم احتمالية إطلاق صواريخ من القطاع

غلاف غزة، فيتو
غلاف غزة، فيتو

أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية مساء اليوم، عن إطلاق صفارات الإنذار في مناطق غلاف غزة الجنوبي، وسط مخاوف من تجدد التصعيد بعد ساعات من التوتر بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية.

إسرائيل تزعم إحتمالية إطلاق صواريخ من غزة

وزعمت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، أن صافرات الإنذار فُعلت في عدة بلدات محاذية لقطاع غزة، مشيرة إلى أن الإنذارات صدرت تحسبًا لاحتمال إطلاق قذائف أو صواريخ من داخل غزة.
وعلى الرغم من مزاعم سلطات الاحتلال حول إحتمالية إطلاق صواريخ، لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار، فيما بدأت وحدات الإنقاذ والشرطة فحص المناطق المستهدفة.

وجاء هذا التطور في وقت يشهد فيه اتفاق وقف إطلاق النار توترًا متزايدًا بعد إعلان إسرائيل نيتها توسيع عملياتها داخل قطاع غزة، وردود فعل فلسطينية غاضبة على تلك التصريحات.

مخاوف تجاه ثبات اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة

ويخشى المجتمع الدولي، أن يؤدي أي تصعيد جديد فى غزة إلى تعطيل الجهود الدولية الرامية للحفاظ على وقف إطلاق النار الهش في القطاع.

من جانبه قال وزير جيش الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس: إن قوات الاحتلال استهدفت عشرات البنى العسكرية واغتالت العشرات من قادة حماس في الضربة العسكرية أمس.

وزعم كاتس: “الضربات التي شنها جيش الاحتلال جاءت ردا على الاعتداء على جنوده وعلى الانتهاك الفاضح لاتفاق إعادة الجثث”.

ترامب: قصف غزة ليس خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار وإنما دفاع عن النفس

36 شهيدا وعشرات الجرحى في القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

