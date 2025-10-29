ترامب: قصف غزة ليس خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار وإنما دفاع عن النفس

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن الجنود الإسرائيليين تعرضوا للهجوم في غزة، وفي هذه الحالة لهم الحق في الدفاع عن أنفسهم.

وأضاف الرئيس الأمريكي: القصف الإسرائيلي لغزة ليس خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار والجنود تعرضوا لهجوم ودافعوا عن أنفسهم.

وقبل وقت سابق من اليوم ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة منذ مساء الثلاثاء إلى 42 فلسطينيا، وفق مصادر طبية في مستشفيات القطاع.



ويشهد قطاع غزة تصعيدًا إسرائيليًّا واسعًا، تخلله قصف جوي ومدفعي على مناطق متفرقة من القطاع، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى، بينهم نساء وأطفال.



وأوضحت المصادر أن "الغارات الإسرائيلية تركزت على مناطق متفرقة من القطاع، وأدت إلى سقوط شهداء في مختلف المحافظات على النحو التالي: مدينة غزة وشمال القطاع 18 شهيدا، المنطقة الوسطى:17 شهيدا، جنوب القطاع: 7 شهداء".

وأكدت الطواقم الطبية والدفاع المدني أن الأعداد مرشحة للارتفاع في ظل وجود عشرات الإصابات الخطيرة واستمرار عمليات البحث تحت الأنقاض في عدد من المواقع التي استهدفت خلال الليل.

