الأربعاء 29 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي إسرائيلي في غزة

الجندي القتيل
الجندي القتيل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقتل جندي في هجوم على قوات متمركزة بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بعد ظهر الثلاثاء.

والجندي القتيل رقيب أول احتياط عمره 37 عاما، وهو سائق معدات ثقيلة تابعة للجيش، يقطن مستوطنة نيريا في الضفة الغربية المحتلة.

ووفقا لتحقيق أولي أجراه جيش الاحتلال، قتل الجندي في إطلاق قذائف "آر بي جي" ونيران قناصة على القوات التي كانت تعمل بحي الجنينة في رفح.

وتقع المنطقة المذكورة على الجانب الشرقي من الخط الأصفر وفق جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهي منطقة خاضعة للسيطرة الإسرائيلية كجزء من  اتفاق وقف إطلاق النار.

ورغم أن المنطقة خاضعة للسيطرة الإسرائيلية، تحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي عن "مسلحين متحصنين في جيب بالمنطقة، يخرجون من أنفاق ويشنون هجمات".

والأسبوع الماضي قتل جنديان إسرائيليان في هجوم مماثل بالمنطقة نفسها.

واتهمت إسرائيل حركة حماس بالمسئولية عن الهجومين، لكن الحركة نفت أي تورط لها.

ومنذ مساء الثلاثاء، تشن طائرات إسرائيلية غارات على أهداف في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد العشرات، في أعقاب اتهام حماس بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.

والتطور الأخير هو أحدث اختبار للاتفاق الهش، الذي توسط فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الشهر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جيش الإحتلال الإسرائيلي مدينة رفح مستوطنة نيريا لضفة الغربية المحتلة قذائف آر بي جي نيران قناصة حي الجنينة في رفح الخط الأصفر تفاق وقف إطلاق النار حركة حماس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الأكثر قراءة

من 3 إلى 40 جنيها، انخفاض في سعر السمك اليوم أبرزها البلطي والمكرونة والجمبري

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال والجوافة يقربان من "أسعار زمان" والموز يواصل قفزاته

ارتفاع مفاجئ في كريستال واستقرار عباد الشمس، أسعار الزيت اليوم بالأسواق

طريقة عمل السبانخ، أكلة مغذية وكلها فوائد

أخبار مصر: تطور جديد في جريمة أطفال فيصل، هروب قرود مختبرات مصابة بكورونا يرعب أمريكا، إسرائيل تستأنف قصف غزة وترامب يعلق

برنامجي فوق سن الـ 18 ودخلي بالدولار، أبرز اعترفات البلوجر محمد عبد العاطي بعد إحالته للجنايات

اليوم، انطلاق عرض مسلسل "كارثة طبيعية" للفنان محمد سلام

قلق في الصغرى وبشرى عن العظمى، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في مصر

خدمات

المزيد

قلق في الصغرى وبشرى عن العظمى، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في مصر

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء

تبدأ بـ 12.6 جنيه، أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025

حالات قبول دعاوى الطلاق بمحكمة الأسرة ورفض دعوى الخلع

المزيد

انفوجراف

على رأسهم الزمالك والمصري.. الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 في بطولة الكونفدرالية الأفريقية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 29 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 29 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العـصر اليوم الأربعاء 29 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads