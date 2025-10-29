جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي إسرائيلي في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقتل جندي في هجوم على قوات متمركزة بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بعد ظهر الثلاثاء.

والجندي القتيل رقيب أول احتياط عمره 37 عاما، وهو سائق معدات ثقيلة تابعة للجيش، يقطن مستوطنة نيريا في الضفة الغربية المحتلة.

ووفقا لتحقيق أولي أجراه جيش الاحتلال، قتل الجندي في إطلاق قذائف "آر بي جي" ونيران قناصة على القوات التي كانت تعمل بحي الجنينة في رفح.

وتقع المنطقة المذكورة على الجانب الشرقي من الخط الأصفر وفق جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهي منطقة خاضعة للسيطرة الإسرائيلية كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار.

ورغم أن المنطقة خاضعة للسيطرة الإسرائيلية، تحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي عن "مسلحين متحصنين في جيب بالمنطقة، يخرجون من أنفاق ويشنون هجمات".

والأسبوع الماضي قتل جنديان إسرائيليان في هجوم مماثل بالمنطقة نفسها.

واتهمت إسرائيل حركة حماس بالمسئولية عن الهجومين، لكن الحركة نفت أي تورط لها.

ومنذ مساء الثلاثاء، تشن طائرات إسرائيلية غارات على أهداف في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد العشرات، في أعقاب اتهام حماس بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.

والتطور الأخير هو أحدث اختبار للاتفاق الهش، الذي توسط فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الشهر.

