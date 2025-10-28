الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
محافظات

اجتماع موسع برئاسة محافظ قنا لمتابعة استعدادات المراكز الانتخابية

محافظ قنا، فيتو
محافظ قنا، فيتو

ترأس الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، الاجتماع التنسيقي الموسع لبحث استعدادات المحافظة لانطلاق انتخابات مجلس النواب 2025، تنفيذًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (37) لسنة 2025، بدعوة الناخبين للاقتراع يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 10 و11 نوفمبر المقبل في الجولة الأولى، على أن تجرى جولة الإعادة يومي الأربعاء والخميس الموافقين 3 و4 ديسمبر القادم في الحالات التي تستلزم ذلك.

جاء الاجتماع بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء سامي علام السكرتير العام، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، لمتابعة الإجراءات التنفيذية والاستعدادات الجارية لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء منظمة وآمنة تليق بأبناء محافظة قنا.

استعدادات للاستحقاق الانتخابي في قنا

وخلال الاجتماع، وجه المحافظ برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المراكز والمدن والوحدات المحلية، مشددا على ضرورة التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لتأمين المقار الانتخابية وتوفير كافة سبل الراحة للناخبين، بما يضمن نجاح هذا الاستحقاق الدستوري الهام.

وأوضح «عبدالحليم» أن إجمالي عدد الناخبين بمحافظة قنا يبلغ نحو 2 مليون و200 ألف و369 ناخبا وناخبه، سيدلون بأصواتهم داخل 352 لجنة فرعية موزعة على 307 مركزًا انتخابيًا بمختلف المراكز والمدن، مشيرًا إلى أن عدد المرشحين على المقاعد الفردية يبلغ 129 مرشحا، إلى جانب 9 مرشحين على القائمة الوطنية من أجل مصر.

وأكد المحافظ أنه تم التنسيق الكامل مع مديرية الأمن، والمستشار العسكري، ومحكمة قنا الابتدائية، ورؤساء المراكز والمدن، ومديري المديريات الخدمية، بهدف إخراج الانتخابات في أبهى صورة، تعكس وعي المواطن القنائي وحرصه على ممارسة حقه الدستوري والمشاركة الإيجابية في اختيار ممثليه.

كما شدد على ضرورة متابعة جاهزية المقار الانتخابية من حيث الإنارة، ودورات المياه، وصلاحية المرافق، وتوافر الخدمات الأساسية، إلى جانب رفع كفاءة النظافة العامة وتحسين المظهر الجمالي للمناطق المحيطة باللجان، مع إنشاء غرف عمليات فرعية مرتبطة بغرفة العمليات المركزية بالمحافظة لمتابعة سير العملية الانتخابية أولًا بأول، وضمان سرعة التعامل مع أي مواقف طارئة.

وأشار المحافظ إلى أن مديرية الشئون الصحية وهيئة الإسعاف رفعتا درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات والوحدات الصحية، وتم إعداد خطة انتشار سيارات الإسعاف ونقاط التمركز بالقرب من المقار الانتخابية لتوفير الدعم الطبي الفوري.
كما وجه بتأمين المقار الانتخابية بكافة وسائل الإنارة والطاقة، والتنسيق مع قطاعي الكهرباء والمياه لتوفير مصادر بديلة تضمن استمرار الخدمة دون انقطاع.

كما أصدر المحافظ توجيهاته إلى إدارة المرور بتكثيف الخدمات المرورية في محيط اللجان لتحقيق السيولة المرورية وتسهيل وصول المواطنين، وإلى مديرية التموين بضرورة تجهيز المخازن القريبة من المراكز الانتخابية ووقف أي أعمال قد تعوق انتظام سير الانتخابات.

وفي ختام الاجتماع، دعا محافظ قنا المواطنين إلى المشاركة الإيجابية والفعالة في الانتخابات البرلمانية، مؤكدًا أن المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري تمثل واجبًا وطنيًا وشهادة وفاء للوطن، وتعكس وعي أبناء المحافظة وحرصهم على دعم مسيرة الديمقراطية والتنمية في ظل قيادة  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

الجريدة الرسمية