المؤبد لمتهمين و15 سنة لاثنين آخرين في قضية الانضمام لداعش بمدينة نصر

قضت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، بالسجن المؤبد لمتهمين اثنين، في القضية رقم 83 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر، لاتهامهما بالانضمام إلى جماعة داعش الإرهابية.

قضية الانضمام لداعش بمدينة نصر

كما عاقبت المحكمة متهمين آخرين بالسجن المشدد 15 سنة، مع إدراج جميع المحكوم عليهم على قوائم الإرهاب.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين خلال الفترة من عام 2015 حتى 9 مايو 2022 تولوا قيادة جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، وهدفت إلى تعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية والعامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، من خلال الدعوة لتغيير نظام الحكم بالقوة واستهداف مؤسسات الدولة والأفراد.

