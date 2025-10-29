الأربعاء 29 أكتوبر 2025
الأهلي يحتفي بذكرى تتويجه بطلا لـ كأس القارات الثلاث على حساب العين (فيديو)

الاهلي والعين الإماراتي
الاهلي والعين الإماراتي

احتفى النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بذكرى تتويجه بلقب بطولة كأس القارات الثلاث، التي حققها الفريق في مثل هذا اليوم، عقب فوزه الكبير على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت في مصر.

ونشر الحساب الرسمي للأهلي فيديو من اللقاء، معلقا عليها: "ليلة من ليالينا السعيدة.. في مثل هذا اليوم.. فريقنا يتوج بطلًا لنصف العالم بعد الفوز على العين الإماراتي بثلاثية". 

ويستعد فريق النادي الأهلي لمواجهة بتروجيت اليوم الأربعاء، في الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وبتروجت والقناة الناقلة 

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين  النادي الأهلي ونادي بتروجيت اليوم في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة وتنقل عبر قناة أون سبورت.

وأعلن ييس توروب المدير الفني للنادي الأهلي، قائمة الفريق، استعدادًا لمواجهة بتروجيت ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتشمل قائمة الأهلي لمواجهة بتروجيت كل من 

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير ومحمد سيحا.

خط الدفاع: ياسين مرعي، ياسر إبراهيم، عمر كمال عبد الواحد، مصطفى العش، أحمد رمضان بيكهام، محمد هاني ومحمد شكري، كريم فؤاد. 

خط الوسط: محمد علي بن رمضان، تريزيجيه،  محمد مجدى أفشة، أليو ديانج، طاهر محمد طاهر، أحمد عبد القادر، وأحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: جراديشار وأشرف بن شرقي، محمد عبد الله.

الجريدة الرسمية