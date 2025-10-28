الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تغييرات بالجملة في دفاع الأهلي أمام بتروجيت بالدوري الممتاز

الأهلي
الأهلي

يستعد ييس توروب مدرب النادي الأهلي لإجراء عدة تبديلات في تشكيلته الأساسية خلال مواجهة بتروجيت في الدوري الممتاز غدا، مقارنة بالمباراة الأخيرة أمام إيجل نوار في دوري أبطال إفريقيا. 

ومن المنتظر أن تشهد المباراة عودة محمد هاني لقيادة الجبهة اليمنى، إلى جانب محمد شكري في الجبهة اليسرى منذ البداية.

 كما يعود ياسر إبراهيم للمشاركة في التشكيل الأساسي، ليقود خط الدفاع من جديد بعد مشاركة  أحمد رمضان بيكهام في المباراة السابقة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للعودة إلى منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز حيث يواجه نظيره بتروجيت في الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وبتروجت والقناة الناقلة 

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين  النادي الأهلي ونادي بتروجيت غدا الأربعاء الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة وتنقل عبر قناة أون سبورت.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي بتروجيت ييس توروب دوري أبطال أفريقيا الأهلي وبتروجت

مواد متعلقة

الخطيب يكشف مفاجأة عن رحلته مع العلاج وسبب تراجعه عن عدم الترشح لرئاسة الأهلي

الخليج يتأهل إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب التعاون

تطعيم لاعبي الأهلي ضد فيروس A ضمن إجراءات الوقاية الطبية للفريق

الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة بتروجيت في الدوري الممتاز (صور)

تحسن اللاعب، الأهلي يعلن تطورات حالة إمام عاشور الصحية

بعد تعافيه من الإصابة، الشناوي يشارك في تدريبات الأهلي استعدادا لمباراة بتروجيت

محمد شريف وأشرف داري يواصلان التأهيل خلال مران اليوم استعدادا لبتروجت

تطورات أزمة إضراب عمال النادي الأهلي

الأكثر قراءة

ما هي الآداب والسنن المستحبة عند هبوب رياح شديدة؟ الإفتاء تجيب

تكليفات رئاسية حاسمة لتكريم شهداء ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم

محافظ القاهرة: بدء تسكين الباعة في سوق العتبة المطور

دموع تلاميذ إحدى مدارس أبو حماد ترسم مشهد الوداع الأخير لمعلمهم بالشرقية (صور)

ترتيب الدوري المصري قبل مباراتي الأهلي والزمالك

وفد مجلس الكنائس العالمي يشكر السيسي على جهود مصر في الأزمة السودانية

تأجيل محاكمة 20 متهما في قضية منصة FBC الإلكترونية

غلق محلات بيع الاسكوتر الكهربائي بفرمان من محافظ القاهرة، اعرف السبب

خدمات

المزيد

تبدأ بـ 12.6 جنيه، أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025

حالات قبول دعاوى الطلاق بمحكمة الأسرة ورفض دعوى الخلع

مخالفات مرورية تمنع صاحبها من القيادة 3 أشهر، وهذه طرق الاستعلام عنها أون لاين

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

على رأسهم الزمالك والمصري.. الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 في بطولة الكونفدرالية الأفريقية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، ثابت بن قيس الأنصاري رجل الوصية بعد الوفاة وصاحب الكرامة يوم اليمامة

تفسير رؤية الكفن في المنام وعلاقتها بالضغوط النفسية والشعور بالتعاسة

ما هي الآداب والسنن المستحبة عند هبوب رياح شديدة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية