شركة الأهلي لكرة القدم توقع اتفاقية تعاون لإطلاق منصة تعليمية رقمية تحمل اسم النادي

أعلنت شركة النادي الأهلي لكرة القدم عن توقيع اتفاقية تعاون مع إحدى المنصات التعليمية، وذلك لإنشاء منصة تعليمية رقمية متكاملة تحمل اسم المنصة التعليمية للنادي الأهلي، في خطوة استراتيجية تهدف في المقام الأول إلى تطوير منظومة المعرفة الرياضية وتعزيز الجانب التعليمي في مجالات الإدارة والتسويق والتدريب الرياضي.

وتقوم المنصة الجديدة للنادي الأهلي بتقديم محتوى تعليمي وتدريبي متخصص يعتمد على الخبرات المتراكمة، ويستهدف الشباب والكوادر العاملة في المجال الرياضي داخل مصر وخارجها، بما يسهم في إعداد جيل جديد من القادة والمهنيين في مختلف تخصصات الرياضة.

وأكد مسؤولو شركة الأهلي لكرة القدم أن هذه المبادرة تأتي ضمن رؤية الشركة للتحول إلى مركز إقليمي رائد للتعليم الرياضي في الشرق الأوسط وإفريقيا، من خلال تقديم محتوى علمي متميز وبرامج معتمدة تسهم في رفع مستوى المعرفة والكفاءة في القطاع الرياضي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للعودة إلى منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز حيث يواجه نظيره بتروجيت في الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وبتروجت والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين النادي الأهلي ونادي بتروجيت غدا الأربعاء الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة وتنقل عبر قناة أون سبورت.

