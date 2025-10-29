الأربعاء 29 أكتوبر 2025
رياضة

هل يدرس الأهلي التعاقد مع محمد صلاح؟ سيد عبد الحفيظ يجيب

محمد صلاح
محمد صلاح

حسم سيد عبد الحفيظ، المرشح على منصب العضوية في انتخابات النادي الأهلي المقبلة، الجدل حول إمكانية تعاقد القلعة الحمراء مع النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي، مؤكدا أن ما يتم تداوله لا أساس له من الصحة. 

حقيقة تفكير الأهلي في ضم صلاح

وقال عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية: "محمد صلاح نجم كبير جدا، وحقق إنجازات وأرقام قياسية يصعب على أي لاعب عربي تحقيقها، لكن فكرة انضمامه إلى الأهلي غير مطروحة من الأساس".

وأضاف: "صلاح جدد عقده مع ليفربول لمدة عامين، ولم يطرح اسمه في أي اجتماع داخل النادي الأهلي، وكل ما يقال مجرد اجتهادات إعلامية فقط".

وتابع: "المجلس الجديد لم يتشكل بعد، فالانتخابات ستقام يوم الجمعة المقبل، وبالتالي لم تطرح أي صفقات أو تعاقدات في الوقت الحالي."

واختتم عبد الحفيظ تصريحاته قائلا: "يجب أن نكون واقعيين، الحديث عن ضم محمد صلاح غير منطقي، لأنه ما زال مرتبطا بعقد رسمي مع ليفربول لمدة عامين قادمين".

موعد مباراة الأهلي وبتروجت والقناة الناقلة 

ويستعد فريق النادي الأهلي لمواجهة بتروجيت اليوم الأربعاء، في الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين  النادي الأهلي ونادي بتروجيت اليوم في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة وتنقل عبر قناة أون سبورت.

الجريدة الرسمية