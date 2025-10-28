الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمباراة بتروجيت في الدوري الممتاز

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم، استعدادا لمواجهة بتروجيت المقرر لها غدا الأربعاء، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وشهد المران الختامي بعض التعليمات الخاصة للاعبين من جانب الجهاز الفني بقيادة ييس توروب بشأن عدة جمل فنية من المقرر تطبيقها غدا، كما دخل الفريق معسكرا مغلقا استعدادا للمواجهة المرتقبة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للعودة إلى منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز حيث يواجه نظيره بتروجيت في الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وبتروجت والقناة الناقلة 

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين  النادي الأهلي ونادي بتروجيت غدا الأربعاء الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة وتنقل عبر قناة أون سبورت.

