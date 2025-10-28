الأربعاء 29 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الأهلي يكشف مدة غياب جراديشار عن دوري أبطال أفريقيا

جراديشار
جراديشار

كشفت قناة النادي الأهلي الرسمية عن العقوبة المنتظرة بحق السلوفيني نيتيس جراديشار، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، بعد طرده في مباراة فريقه أمام إيجل نوار البوروندي ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وكان جراديشار حصل على بطاقة حمراء مباشرة في الدقائق الأولى من اللقاء، بعد تدخل عنيف واعتداء على أحد لاعبي الفريق المنافس، ما أثار جدلًا واسعًا حول الموقف القانوني للاعب والعقوبة التي سيوقعها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف).

وبحسب ما نقلته قناة الأهلي عن مصادر داخل الاتحاد الإفريقي، من المتوقع أن يتم إيقاف جراديشار لمدة مباراتين في دور المجموعات من البطولة القارية، وهي العقوبة التي يجري إعداد القرار الرسمي بشأنها خلال الأيام المقبلة.

فيما أعلن ييس توروب المدير الفني للنادي الأهلي، قائمة الفريق، استعدادًا لمواجهة بتروجيت غدًا الأربعاء، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

وتشمل قائمة الأهلي لمواجهة بتروجيت كل من 

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير ومحمد سيحا.

خط الدفاع: ياسين مرعي، ياسر إبراهيم، عمر كمال عبد الواحد، مصطفى العش، أحمد رمضان بيكهام، محمد هاني ومحمد شكري، كريم فؤاد. 

خط الوسط: محمد علي بن رمضان، تريزيجيه،  محمد مجدى أفشة، أليو ديانج، طاهر محمد طاهر، أحمد عبد القادر، وأحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: جراديشار وأشرف بن شرقي، محمد عبدالله.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للعودة إلى منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز حيث يواجه نظيره بتروجيت في الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وبتروجت والقناة الناقلة 

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين  النادي الأهلي ونادي بتروجيت غدا الأربعاء الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة وتنقل عبر قناة أون سبورت.

