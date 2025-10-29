الأربعاء 29 أكتوبر 2025
رياضة

الأهلي ينسق مع مرور القاهرة لتسهيل حركة الأعضاء خلال الانتخابات المقبلة

انتخابات الأهلي
أعلنت إدارة النادي الأهلي عن قيامها بالتنسيق الكامل مع الإدارة العامة لمرور القاهرة؛ استعدادًا لانتخابات الأهلي المقرر لها بعد غد الجمعة، وذلك لضمان عدم وجود أي تكدس بالمنطقة المحيطة بالنادي، والعمل على راحة الأعضاء وتيسير دخولهم وخروجهم من مقر الجزيرة أثناء حضورهم للمشاركة في الانتخابات.

يتضمن التنسيق وضع خطة مرورية شاملة لتنظيم حركة السيارات في الشوارع المؤدية إلى النادي الأهلي، وتوفير أماكن مناسبة لانتظارها، مع تواجد أمني مكثف لتسهيل الحركة وضمان الانسيابية التامة طوال اليوم.

تأتي تلك الإجراءات بجانب قيام إدارة النادى باستئجار جراجات «حي غرب» والمعلمين، وجراج عمر مكرم، وذلك لاستيعاب سيارات الأعضاء بالمجان وعدم مواجهتهم لأي معوقات أثناء عملية الحضور.

ويستعد فريق النادي الأهلي لمواجهة بتروجيت اليوم الأربعاء، في الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وبتروجت والقناة الناقلة 

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين  النادي الأهلي ونادي بتروجيت اليوم في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة وتنقل عبر قناة أون سبورت.

وأعلن ييس توروب المدير الفني للنادي الأهلي، قائمة الفريق، استعدادًا لمواجهة بتروجيت ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتشمل قائمة الأهلي لمواجهة بتروجيت كل من 

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير ومحمد سيحا.

خط الدفاع: ياسين مرعي، ياسر إبراهيم، عمر كمال عبد الواحد، مصطفى العش، أحمد رمضان بيكهام، محمد هاني ومحمد شكري، كريم فؤاد. 

خط الوسط: محمد علي بن رمضان، تريزيجيه،  محمد مجدى أفشة، أليو ديانج، طاهر محمد طاهر، أحمد عبد القادر، وأحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: جراديشار وأشرف بن شرقي، محمد عبد الله.

