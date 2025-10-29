بدوي يتابع انطلاق عمليات المسح السيزمي بأسيوط لجذب استثمارات جديدة في البترول والغاز

تفقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، يرافقه قيادات الوزارة انطلاق أعمال المسح السيزمي جنوب الصحراء الغربية بمنطقة غرب أسيوط.

وأوضح الوزير أن المسح السيزمي الذي أطلقته شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول بالتعاون مع شركة أرديسيز السعودية يعتمد على تكنولوجيا حديثة لجمع بيانات عن مكامن البترول والغاز تغطي مناطق شاسعة تصل مساحتها إلى ما يزيد على 100 ألف كم٢ بما يصل إلى 10% من مساحة مصر.

وأضاف أن هذه الخطوة تساعد على جذب المستثمرين وخفض مخاطر الاستثمار بهذه المناطق البِكر جنوب الصحراء الغربية، والتحفيز على سرعة حفر آبار استكشاف جديدة للبترول والغاز، ووضع هذه المناطق على خريطة الاستثمار في البحث والاستكشاف، في إطار سعي الوزارة لتعظيم الاستفادة من موارد مصر البترولية والغازية.

جنوب مصر ووضعها علي خريطة الاستثمار البترولية

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تستهدف وضع منطقة جنوب مصر على خريطة الاستثمار على غرار مناطق الإنتاج الكبرى في مصر بما يحتاج إلى تكثيف أعمال المسح والدراسات الجيولوجية لتوفير بيانات دقيقة تسهم في جذب الاستثمارات الجديدة.

ووجه الوزير بضرورة الإسراع في معالجة البيانات التي يتم جمعها من أعمال المسح السيزمي بوتيرة متوازية مع تنفيذ المشروع، بهدف التوصل إلى نتائج أولية مبكرة تساعد في تسويق الفرص الاستثمارية البترولية والترويج لمنطقة جنوب مصر، خلال مؤتمر مصر الدولي للطاقة “إيجبس 2026” العام المقبل.

الإعداد لمشروعات مسح سيزمي في عدد من المناطق

كما أوضح الوزير أنه يجري الإعداد لتنفيذ مشروع مسح سيزمي متطور في شرق المتوسط بتقنية OBN .

واستمع الوزير في بداية وصوله للموقع الي شرح من قيادات شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول حيث أوضح المهندس أشرف بهاء رئيس الشركة أن المشروع سيسهم في تسويق المزيد من الفرص الاستثمارية بمناطق جديدة جنوب الصحراء الغربية في ضوء تكوين قاعدة بيانات حديثة عن هذه المناطق تنفيذًا لأهداف استراتيجية الوزارة الرامية إلى الاستمرار في طرح فرص استثمارية جديدة ومتنوعة .

ومن جانبه استعرض الدكتور محمد رضوان نائب رئيس شركة جنوب الوادي للاتفاقيات والاستكشاف سير العمل في تنفيذ مشروع المسح السيزمي ثنائى الأبعاد، موضحًا أنه يشمل منطقتي غرب أسيوط والداخلة، وهما من الأحواض الجيولوجية البكر، بأطوال خطوط سيتم تسجيلها بواقع 5233 كم بما يغطي مساحة تزيد عن 100 الف كم2، وذلك وفق برنامج زمني محدد للتنفيذ يستغرق 12 شهرًا.

وأوضح أن المشروع يعتمد على تطبيق تكنولوجيا حديثة تستخدم لأول مرة في أعمال الاستكشاف في مصر، وهي تكنولوجيا نودز الأرضية، بما يعزز النتائج، كما لفت إلى أنه يجري الإعداد لخطط تسويقية فور اكتمال نتائج المشروع، بهدف طرح المناطق وجذب استثمارات جديدة في أنشطة البحث والاستكشاف.

وفي ذات السياق، أعرب المهندس سامح السيد مدير شركة أرديسيز عن سعادته بتنفيذ هذا المشروع الضخم في مصر مشيدًا بالشراكة مع شركة جنوب الوادي وبدء الأعمال ميدانيًا مؤكدا الالتزام بالجدول الزمني المحدد والتنفيذ وفق أعلى المعايير والمواصفات.

يشار إلى قيام الوزير ومرافقيه بجولة ميدانية بموقع العمل لمتابعة الإجراءات الفنية والعمليات التي تقوم بها الأجهزة الموقع، والتأكد من تنفيذ الأعمال وفق اشتراطات السلامة والصحة المهنية.

