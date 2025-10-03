انتظارا للقرار الوشيك، محطات الوقود تمتنع عن بيع البنزين وشلل مروري أمامها

شهدت محطات الوقود ازدحامًا كبيرًا مساء أمس الخميس في القاهرة والجيزة في الوقت الذي تنتظر به محطات الوقود قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية والتي من المحتمل أن تصدر قرار الزيادة الساعة السادسة صباحا ورغبة من اصحاب المحطات الحصول على فارق السعر.

وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي شكاوى من أصحاب السيارات بسبب رفض محطات الوقود تفويل سيارتهم بالوقود بحجة “مفيش بنزين”.

احتمالية صدور القرار بالزيادة الجديدة

وأشارت مصادر مطلعة إلى أنه من المحتمل تصدر لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية قرارها صباح اليوم الجمعة برفع أسعار الوقود.

وكان وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي قال في تصريحات سابقة، إن الزيادة القادمة ستكون الزيادة الأخيرة للبنزين وسيكون سعر البنزين بمشتقاته قد تم رفع الدعم عنه نهائيًّا.

