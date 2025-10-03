الجمعة 03 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

انتظارا للقرار الوشيك، محطات الوقود تمتنع عن بيع البنزين وشلل مروري أمامها

أسعار البنزين، فيتو
أسعار البنزين، فيتو

شهدت محطات الوقود ازدحامًا كبيرًا مساء أمس الخميس في القاهرة والجيزة في الوقت الذي تنتظر به محطات الوقود قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية والتي من المحتمل أن تصدر قرار الزيادة  الساعة السادسة صباحا ورغبة من اصحاب المحطات الحصول على فارق السعر. 

وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي شكاوى من أصحاب السيارات بسبب رفض محطات الوقود تفويل سيارتهم بالوقود بحجة “مفيش بنزين”.

 

احتمالية صدور القرار بالزيادة الجديدة 

 

وأشارت مصادر مطلعة إلى أنه من المحتمل تصدر لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية  قرارها صباح اليوم الجمعة برفع أسعار الوقود.

وكان وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي قال في تصريحات سابقة، إن الزيادة القادمة ستكون الزيادة الأخيرة  للبنزين وسيكون سعر البنزين بمشتقاته قد تم رفع الدعم عنه نهائيًّا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار الوقود البترول والثروة المعدنية التسعير التلقائي للمواد البترولية البنزين الزيادة الجديدة المهندس كريم بدوي القاهرة والجيزة سائل التواصل الاجتماعى مواد البترولية

الأكثر قراءة

سوق التجزئة "ولع"، قفزة جديدة في أسعار الطماطم اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025

تفاصيل صادمة في واقعة اعتداء مدرس مسن على طالب بغرفة داخل مدرسة

مدرسة المشاغبين، قرار صارم من محافظ القليوبية في واقعة ضرب معلم لزميله داخل مكتب مدير المدرسة

ارتفاع مفاجئ يضرب جميع أنواع اللحوم اليوم بالأسواق

قائد الجناح العسكري لحماس بغزة: مستمر في القتال وأرفض مقترح ترامب

يحيى الفخراني يرد على سلوم حداد بشأن عدم إجادة الممثلين للفصحى

مصرع فتاة وإنقاذ سيدتين من أسرة واحدة في انهيار سقف عقار بغيط العنب بالإسكندرية (صور)

بيان من عائلة القذافي للرأي العام حول تدهور الحالة الصحية لـ هانيبال في سجون لبنان

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

بزيادة 50%، شعبة الفاكهة توضح أسباب ارتفاع أسعار المانجو وموعد انتهاء الموسم

قبل اجتماع المركزي، تعرف على أفضل شهادات الادخار

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

المواد الخلافية بقانون الإجراءات الجنائية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 3 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 3 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم شراء بيت جديد في المنام وعلاقته بارتفاع المكانة الاجتماعية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads