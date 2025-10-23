بدوي يشارك في الاجتماع الوزاري لمنتدى الدول المصدرة للغاز بالدوحة

شارك المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، رئيسًا لوفد مصر المشارك في أعمال الاجتماع الوزاري السابع والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز (GECF)، الذي استضافته اليوم العاصمة القطرية الدوحة برئاسة دولة ليبيا، بحضور المهندس سعد بن شريدة الكعبى وزير الدولة لشئون الطاقة بدولة قطر ووزراء ورؤساء وفود الدول الأعضاء والمراقبين، والأمين العام للمنتدى المهندس محمد هامل.

وأكد الوزير، في كلمة مصر أمام الاجتماع، أن قطاع الغاز المصري عاد لتحقيق نتائج إيجابية بعد سنوات من التحديات، موضحًا أن الإنتاج المحلي عاد إلى الإرتفاع خلال أغسطس الماضي مسجلًا أول زيادة منذ ثلاث سنوات، بفضل استراتيجية عمل جديدة وإصلاحات وإجراءات تحفيزية أعادت ثقة المستثمرين ورفعت كفاءة الأداء.

برامج طموحة لشركات عالمية في مصر بقطاع البترول

وأشار إلى أن شركات طاقة عالمية كبرى مثل إيني وشل وبي بي وتوتال إنيرجيز أعلنت برامج استثمارية طموحة لاستكشاف وتنمية موارد الغاز في مصر خلال السنوات الخمس المقبلة.

في سياق متصل أضاف الوزير أن حقل ظهر يدعم السوق المحلي بنحو 23% من إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي في مصر.

وأكد الوزير تعزيز البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال في مصر من خلال إضافة وحدات التخزين العائمة وإعادة التغويز في العين السخنة ودمياط، بما يدعم مكانة مصر كمركز إقليمي محوري للطاقة يربط أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، ويتسق مع أهداف المنتدى في تعميق التعاون والربط الإقليميين في مجال الغاز وتعزيز أمن الطاقة.

كما أكد الوزير تأييد مصر لمبادرات المنتدى في مجال الإنتاج المسئول بيئيًا والتكنولوجيا وإتاحة الوصول العادل لموارد الطاقة للدول الأعضاء وشعوبها، معربًا عن امتنان مصر لدولة قطر على قيادتها المرموقة وحسن ضيافتها، وللرئاسة الليبية على إدارتها الفاعلة للاجتماع.

يشار إلى أن وفد مصر يضم المهندس محمود عبد الحميد، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، والمهندس عمرو أشرف، عضو المجلس التنفيذي للمنتدى عن جمهورية مصر العربية.

